Nova Zelândia anuncia que não tem mais casos ativos de coronavírus

Homem usa máscara para se proteger do coronavírus Crédito: Freepik/Divulgação

As autoridades sanitárias da Nova Zelândia anunciaram nesta segunda-feira (8) que o país não tem novos casos ativos de Covid-19, após dar alta ao último paciente que estava isolado com a doença causada pelo novo coronavírus

Não há registro de novos casos no país há 17 dias. Na última semana, somente um caso continuava ativo. Ao todo, o país teve 1.154 infectados e 22 mortes em uma população estimada em 5 milhões de habitantes.

"O último infectado não apresentava sintomas há 48 horas e consideramos que está curado", informou o Ministério da Saúde local.

O arquipélago oceânico tem sido elogiado por sua resposta à pandemia. Ele encerrou a fase mais restritiva do isolamento social em maio, após sete semanas.

"Não termos casos ativos pela primeira vez desde o dia 28 de fevereiro é sem dúvidas um feito importante no nosso caminho, mas, como dissemos anteriormente, será essencial manter a vigilância contra a Covid-19", avaliou o diretor geral do Ministério da Saúde, Ashley Bloomfield.

Como resultado da ausência de novos casos, também nesta segunda-feira, a primeira-ministra Jacinda Ardern anunciou que está relaxando todas medidas de combate ao coronavírus no país, exceto as restrições de fechamento de fronteiras.

"Não termos casos ativos pela primeira vez desde o dia 28 de fevereiro é sem dúvidas um feito importante no nosso caminho" Ashley Bloomfield - Diretor geral do Ministério da Saúde

Em entrevista à imprensa, ela anunciou que o país está passando ao nível de alerta 1, o que significa que eventos públicos e privados podem ocorrer sem restrições. O comércio e o setor turístico poderão operar normalmente, bem como o transporte público será retomado.