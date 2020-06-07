Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Ingleses derrubam estátua de traficante de escravos em protesto antirracismo em Bristol
Manifestação

Ingleses derrubam estátua de traficante de escravos em protesto antirracismo em Bristol

Imagem é em homenagem a Edward Colston, traficante de escravos e membro do Parlamento britânico que viveu no século 17
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2020 às 18:45

Publicado em 07 de Junho de 2020 às 18:45

Grupo de manifesantes em Bristol, no Reino Unido, derrubou, durante um protesto antirracismo neste domingo (7)
Grupo de manifesantes em Bristol, no Reino Unido, derrubou, durante um protesto antirracismo neste domingo (7) Crédito: Mohiudin Malik/Reuters/Folhapress
Um grupo de manifestantes em Bristol, no Reino Unido, derrubou, durante um protesto antirracismo neste domingo (7), uma estátua em homenagem a Edward Colston, traficante de escravos e membro do Parlamento britânico que viveu no século 17.
As manifestações que começaram nos Estados Unidos após a morte de George Floyd, homem negro assassinado por um policial branco no último dia 25 em Minneapolis, se multiplicaram em diversas cidades da Europa.
De acordo com a polícia local, as manifestações ligadas ao movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam), em Bristol, reuniram mais de 10 mil pessoas neste domingo e foram, em sua maioria, pacíficas.

Veja Também

Caso George Floyd: atletas e clubes capixabas se posicionam contra o racismo

Protestos contra a morte de George Floyd chegam à Europa

George Floyd: as marcas da segregação racial que movem protestos nos EUA

Durante o protesto, entretanto, manifestantes usaram cordas para derrubar a estátua de Colston, feita de bronze e erigida em 1895. Depois, a estátua foi jogada em um rio que corta a cidade.
Colston dá nome a pelo menos 20 estradas em Bristol, além de escolas, prédios e hospitais. As homenagens, entretanto, dividem opiniões porque dados históricos relacionam Colston às mortes de cerca de 19 mil negros escravizados no século 17.
Estima-se que a Companhia Real Africana, empresa com a qual Colston estava envolvido, transportou mais de 84 mil homens, mulheres e crianças para serem escravizados nas Américas e no Caribe.
Em 2018, a prefeita de Bristol, Cleo Lake, de ascendência afrocaribenha, mandou retirar o retrato de Colston de seu escritório um mês depois de assumir o cargo. Lake disse que não suportava o "olhar" do traficante de escravos enquanto ela trabalhava.
"Eu passo muito tempo aqui, quase todos os dias. Não vou ficar confortável compartilhando o escritório com o retrato de Colston."

PETIÇÃO PARA RETIRADA DE ESTÁTUA

Mais recentemente, uma petição reuniu mais de 11 mil assinaturas exigindo a remoção da estátua de Colston. Apesar das controvérsias, autoridades locais não atenderam o pedido.
Agora, autoridades de Bristol estão coletando imagens das manifestações para tentar identificar os envolvidos no que o superintendente da polícia local, Andy Bennett, classificou como um "ato claramente criminoso".

Veja Também

Washington tem maior protesto contra racismo e brutalidade policial

Revoltas antifascistas são ações legítimas contra o racismo

O que é fascista e antifascista? Entenda o significado dos termos

Apesar do incidente, Bennett fez um agradecimento público aos ativistas que respeitaram as medidas de contenção do coronavírus.
"Gostaria de agradecer aos organizadores por seus esforços para incentivar os manifestantes a seguir as orientações do governo. Manter o público seguro era nossa maior prioridade e felizmente, não houve casos de desordem e nenhuma prisão foi feita."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados