Ingleses derrubam estátua de traficante de escravos em protesto antirracismo em Bristol

Grupo de manifesantes em Bristol, no Reino Unido, derrubou, durante um protesto antirracismo neste domingo (7) Crédito: Mohiudin Malik/Reuters/Folhapress

Um grupo de manifestantes em Bristol, no Reino Unido, derrubou, durante um protesto antirracismo neste domingo (7), uma estátua em homenagem a Edward Colston, traficante de escravos e membro do Parlamento britânico que viveu no século 17.

As manifestações que começaram nos Estados Unidos após a morte de George Floyd , homem negro assassinado por um policial branco no último dia 25 em Minneapolis, se multiplicaram em diversas cidades da Europa.

De acordo com a polícia local, as manifestações ligadas ao movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam), em Bristol, reuniram mais de 10 mil pessoas neste domingo e foram, em sua maioria, pacíficas.

Durante o protesto, entretanto, manifestantes usaram cordas para derrubar a estátua de Colston, feita de bronze e erigida em 1895. Depois, a estátua foi jogada em um rio que corta a cidade.

Colston dá nome a pelo menos 20 estradas em Bristol, além de escolas, prédios e hospitais. As homenagens, entretanto, dividem opiniões porque dados históricos relacionam Colston às mortes de cerca de 19 mil negros escravizados no século 17.

Estima-se que a Companhia Real Africana, empresa com a qual Colston estava envolvido, transportou mais de 84 mil homens, mulheres e crianças para serem escravizados nas Américas e no Caribe.

Em 2018, a prefeita de Bristol, Cleo Lake, de ascendência afrocaribenha, mandou retirar o retrato de Colston de seu escritório um mês depois de assumir o cargo. Lake disse que não suportava o "olhar" do traficante de escravos enquanto ela trabalhava.

"Eu passo muito tempo aqui, quase todos os dias. Não vou ficar confortável compartilhando o escritório com o retrato de Colston."

PETIÇÃO PARA RETIRADA DE ESTÁTUA

Mais recentemente, uma petição reuniu mais de 11 mil assinaturas exigindo a remoção da estátua de Colston. Apesar das controvérsias, autoridades locais não atenderam o pedido.

Agora, autoridades de Bristol estão coletando imagens das manifestações para tentar identificar os envolvidos no que o superintendente da polícia local, Andy Bennett, classificou como um "ato claramente criminoso".

Apesar do incidente, Bennett fez um agradecimento público aos ativistas que respeitaram as medidas de contenção do coronavírus.