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Coronavírus

Importações chinesas em maio desabam

As leituras de comércio da segunda maior economia do mundo colocam pressão sobre autoridades do país para adotarem mais medidas de estímulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2020 às 10:08

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 10:08

ATENÇÃO: Imagem cadastrada para a Especial de Economia
Pandemia de coronavírus segue derrubando a demanda global Crédito: Kritics/Shitterstock
As exportações da China caíram em maio, atingidas pela pandemia de coronavírus que segue derrubando a demanda global. Enquanto isso, uma queda mais acentuada que a esperada nas importações sinalizou pressão crescente sobre fábricas do país.
As leituras de comércio da segunda maior economia do mundo colocam pressão sobre autoridades do país para adotarem mais medidas de estímulo para um setor que é crítico para a renda de mais de 180 milhões de pessoas. O comércio externo representa cerca de um terço da economia da China.
As exportações da China em maio caíram 3,3% sobre um ano antes, depois de uma alta surpreendente de 3,5% em abril, segundo dados divulgados ontem. Isso se compara a uma perspectiva de queda de 7% compilada por pesquisa da Reuters.
Embora as exportações tenham sido melhores que o esperado, as importações desabaram. Elas caíram 16,7% em maio sobre um ano antes, ampliando a queda de 14,2% em abril e compondo o pior declínio desde janeiro 2016. A expectativa média do mercado era de que as importações de maio cairiam 9,7%.
Como resultado, a China teve um superávit comercial recorde de US$ 62,93 bilhões em maio. 

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