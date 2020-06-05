Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • 'China tem mantido acordo comercial, comprando muitas coisas de nós', diz Trump
Relações entre países

'China tem mantido acordo comercial, comprando muitas coisas de nós', diz Trump

Mesmo com críticas recentes ao país asiático decorrentes da pandemia do novo coronavírus, o presidente dos EUA afirmou as potências mantêm acordo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 18:18

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 18:18

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Shealah Craighead/Official White House Photo
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar a China, durante evento em uma fábrica no Maine. "O vírus deveria ter sido parado na China, mas eles não fizeram isso", criticou, ao falar sobre a pandemia de coronavírus. Ainda assim, ele disse nesta sexta-feira, 5, que o país asiático tem mantido o acordo comercial fase 1 fechado anteriormente e "comprado muitas coisas de nós".
Trump falou a funcionários da fábrica que, diante da emergência da Covid-19, foi convertida em uma produtora de milhões de "swabs", um cotonete específico usado para exames, nesse caso, para o novo coronavírus.
Além de agradecer pelo esforço dos trabalhadores e criticar a China, Trump voltou a comemorar os números do relatório de empregos (payroll) de maio, que surpreenderam analistas. "Nosso país está reabrindo de um modo que ninguém acharia possível", comemorou, garantindo que a retomada econômica será feita com segurança, protegendo a população mais vulnerável. Ainda segundo ele, os EUA lideram em número de casos da covid-19 por fazerem muitos testes.

Veja Também

OMS recomenda novo prazo de isolamento, de ao menos dez dias em casos de Covid-19

ONGs processam Trump por repressão violenta a protestos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Imagem de destaque
Operação contra esquema bilionário com alvos no ES prende Poze do Rodo e MC Ryan
Imagem BBC Brasil
Como uma nova onda de imunoterapia está eliminando cânceres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados