'China tem mantido acordo comercial, comprando muitas coisas de nós', diz Trump

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Shealah Craighead/Official White House Photo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar a China, durante evento em uma fábrica no Maine. "O vírus deveria ter sido parado na China, mas eles não fizeram isso", criticou, ao falar sobre a pandemia de coronavírus. Ainda assim, ele disse nesta sexta-feira, 5, que o país asiático tem mantido o acordo comercial fase 1 fechado anteriormente e "comprado muitas coisas de nós".

Trump falou a funcionários da fábrica que, diante da emergência da Covid-19, foi convertida em uma produtora de milhões de "swabs", um cotonete específico usado para exames, nesse caso, para o novo coronavírus.