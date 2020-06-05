'China tem mantido acordo comercial, comprando muitas coisas de nós', diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar a China, durante evento em uma fábrica no Maine. "O vírus deveria ter sido parado na China, mas eles não fizeram isso", criticou, ao falar sobre a pandemia de coronavírus. Ainda assim, ele disse nesta sexta-feira, 5, que o país asiático tem mantido o acordo comercial fase 1 fechado anteriormente e "comprado muitas coisas de nós".
Trump falou a funcionários da fábrica que, diante da emergência da Covid-19, foi convertida em uma produtora de milhões de "swabs", um cotonete específico usado para exames, nesse caso, para o novo coronavírus.
Além de agradecer pelo esforço dos trabalhadores e criticar a China, Trump voltou a comemorar os números do relatório de empregos (payroll) de maio, que surpreenderam analistas. "Nosso país está reabrindo de um modo que ninguém acharia possível", comemorou, garantindo que a retomada econômica será feita com segurança, protegendo a população mais vulnerável. Ainda segundo ele, os EUA lideram em número de casos da covid-19 por fazerem muitos testes.