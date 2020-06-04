China: empresas estatais cancelam remessas de exportadoras dos EUA

"Um punhado de remessas de alimentos para animais, milho, carne de porco, algodão e algumas importações de carne foram adiadas", disse um alto executivo chinês de transporte marítimo envolvido nas importações agrícolas da China que pediu para não ser identificado. "Os exportadores chineses privados não fazem parte disso, mas isso pode aumentar, dependendo de como a relação entre os EUA e a China avança", disse este executivo.