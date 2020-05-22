Ernesto se refere à China como país não democrático durante reunião

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou na reunião ministerial do dia 22 de abril que o novo coronavírus causará uma "nova globalização" e, sem citar diretamente a China, disse que o país asiático "não é democrático" e que "não respeita os direitos humanos".

"Que que aconteceu nesses 30 anos? Foi uma globalização cega para o tema dos valores, para o tema da democracia, da liberdade. Foi uma globalização que, a gente tá vendo agora, criou um modelo onde no centro da economia internacional está um país que não é democrático, que não respeita direitos humanos, né? Essa nova globalização acho que não pode ser cega", declarou o ministro.

Embora não tenha citado nominalmente a China na reunião, Ernesto é defensor de um alinhamento aos Estados Unidos e crítico do país asiático. Ele se contrapõe à ala moderada do governo, que destaca o fato de a China ser o principal comprador de exportações brasileiras para pregar uma abordagem pragmática com os asiáticos.

O ministro Celso de Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal), decidiu tornar pública a íntegra do vídeo da reunião ministerial citada pelo ex-ministro Sergio Moro em depoimento à Polícia Federal como um indício de que o presidente Jair Bolsonaro desejava interferir na autonomia da Polícia Federal.

Em sua rápida intervenção na reunião, Ernesto também disse que o Brasil tem a oportunidade de estar presente num conselho de países que, segundo ele, desenhará a nova realidade do mundo no pós-coronavírus.

"Eu estou cada vez mais convencido de que o Brasil tem hoje as condições, tem a oportunidade de se sentar na mesa de quatro, cinco, seis países que vão definir a nova ordem mundial", diz na gravação.

O chanceler também relatou no vídeo uma conversa de Bolsonaro com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. O indiano disse na ocasião, segundo o chanceler, que o mundo após a Covid-19 será tão diferente do atual quanto os cenários anterior e posterior à Segunda Guerra Mundial.

"Eu acho que é verdade e assim como houve um conselho de segurança que definiu a ordem mundial, cinco países depois da Segunda Guerra, vai haver uma espécie de novo conselho de segurança e nós temos, dessa vez, a oportunidade de estar nele e acreditar na possibilidade de o Brasil influenciar e ajudar a formatar um novo cenário", disse.

"E esse cenário, eu acho que ele tem que levar em conta o seguinte: estamos aí revendo os últimos 30 anos de globalização. Vai haver uma nova globalização", complementou.

O ministro alegou ainda que a globalização das últimas três décadas foi "cega para os temas de valores", para a democracia e liberdade.