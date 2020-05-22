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Reunião em 22 de abril

Bolsonaro reage a vídeo e diz que não há referência à interferência na PF

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a revelação da gravação é 'mais um tiro n'água' e que não há nela qualquer menção à interferência na Polícia Federal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 19:42

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 19:42

Presidente Jair Bolsonaro
Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Carolina Antunes/PR
Em reação à divulgação de vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a revelação da gravação é "mais um tiro n'água" e que não há nela qualquer menção à interferência na Polícia Federal.
"Cadê a parte do vídeo onde eu falo em [mudar] superintendência da Polícia Federal ou diretoria-geral que deve ser substituído? Não existe, eu falo da minha segurança pessoal", declarou Bolsonaro, em entrevista à rádio Jovem Pan no final da tarde desta sexta-feira (22).
"[É] mais um tiro n'água, mais uma farsa desmontada, como tantas outras", declarou.
O ministro Celso de Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal), decidiu tornar pública a íntegra do vídeo da reunião ministerial citada pelo ex-ministro Sergio Moro em depoimento à Polícia Federal como um indício de que o presidente Jair Bolsonaro desejava interferir na autonomia da Polícia Federal.
Bolsonaro também comentou a divulgação da gravação em suas redes sociais.
Ele publicou um trecho do vídeo com a mensagem "mais uma farsa desmontada". "Nenhum indício de interferência na Polícia Federal", escreveu.

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