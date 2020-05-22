Bolsonaro compartilha nota em que Heleno fala em 'consequências imprevisíveis'

O presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) compartilhou em suas redes sociais uma nota, inicialmente publicada pelo general Augusto Heleno, que diz que a apreensão de seu celular poderia "ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional".

Em sua nota, Heleno escreveu que "o pedido de apreensão do celular do Presidente da República" é inconcebível e, até certo ponto, inacreditável. Caso se efetivasse, seria uma afronta à autoridade máxima do Poder Executivo e uma interferência inadmissível de outro Poder".

Nota à Nação Brasileira. pic.twitter.com/aykS99h49K — General Heleno (@gen_heleno) May 22, 2020

Ele ainda disse que estava fazendo "um alerta" às "autoridades constituídas" de que o pedido seria uma "tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes".

Nesta sexta (22), o ministro Celso de Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal), encaminhou à PGR (Procuradoria-Geral da República) pedidos de partidos e parlamentares de oposição para que o celular de Bolsonaro seja apreendido e periciado.

Nas redes sociais, a nota de Heleno gerou repúdio de diversos parlamentares e autoridades.

O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, apontou anacronismo e pediu que o militar ajudasse mais no período da pandemia do novo coronavírus.