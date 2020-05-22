Bolsonaro diz em vídeo ter sistema de informações 'particular'

Presidente Jair Bolsonaro falou sobre interevenção em ministérios e órgãos do governo Crédito: Carolina Antunes/PR

BRASÍLIA - Na reunião ministerial de 22 de abril, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse contar com um sistema de informações particular, alheio aos oficiais, geridos por órgãos como a Abin (Agência Brasileira de Inteligência). A declaração consta da transcrição do vídeo do encontro, feita pela Polícia Federal e divulgada nesta sexta (22), após autorização do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal ) Celso de Mello.

"Sistemas de informações: o meu funciona", afirmou. "O meu, particular, funciona. Os ofi... que tem oficialmente, desinforma [sic]. Prefiro não ter informação do que ser desinformado por sistema de informações que eu tenho", continuou o presidente. No trecho, o mandatário não é claro sobre o que seria esse sistema privado.

Na sequência, ele disse que iria trocar equipes de segurança no Rio de Janeiro, nem que fosse preciso mudar "o ministro", para que sua família e seus amigos não fossem prejudicados. Dois dias depois, o mandatário demitiu o então diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, o que resultou na saída do então ministro Sergio Moro (Justiça) do governo.

A fala do presidente sobre a substituição foi citada pelo ex-ministro como uma das evidências de que Bolsonaro queria interferir indevidamente na Polícia Federal.

"Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui! E isso acabou. Eu não vou esperar foder a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence a estrutura nossa. Vai trocar! Se não puder trocar, troca o chefe dele! Não pode trocar o chefe dele? Troca o ministro! E ponto final! Não estamos aqui pra brincadeira", comentou o presidente.

A transcrição da PF confirma os indicativos de que Bolsonaro queria intervir na PF. Em outro momento da reunião, o presidente fala sobre o risco de queda de seu governo e pede o comprometimento dos ministros com a política. "A pessoa tem que entender. Se não quer entender, paciência, pô! E eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção", declarou.

Em seguida, Bolsonaro afirma que nunca teve problemas com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e avisa que, nas demais pastas, vai interferir.

"Nos bancos eu falo com o Paulo Guedes, se tiver que interferir. Nunca tive problema com ele, zero problema. Agora, os demais, vou! Eu não posso ser surpreendido com notícias. Pô, eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as... as inteligências das Forças Armadas que não tenho informações. ABIN [Agência Brasileira de Inteligência] tem os seus problemas, tenho algumas informações. Só não tenho mais porque tá faltando, realmente, temos problemas."

A transcrição foi divulgada quase que integralmente.

Em nota, a defesa de Moro informou que recebeu "com respeito e serenidade a decisão do ministro Celso de Mello, que entendeu pela divulgação do conteúdo substancial da reunião ministerial".