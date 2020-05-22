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Reunião com ministros

É fácil impor uma ditadura aqui. Facílimo!, diz Bolsonaro

Presidente Jair Bolsonaro afirmou, na reunião ministerial do dia 22 de abril, que quer a população se arme para impedir uma ditadura no país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 18:07

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 18:07

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro: "Eu quero todo mundo armado! Que o povo armado jamais será escravizado", afirmou Crédito: Marcos Correa/PR
O presidente Jair Bolsonaro afirmou, na reunião ministerial do dia 22 de abril, que quer a população se arme para impedir uma ditadura no país. Ele exigiu que o ministro da Defesa, Fernando de Azevedo e Silva, e o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, tomassem providências. Eu quero todo mundo armado! Que o povo armado jamais será escravizado
Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme! Que é a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer pra impor uma ditadura aqui! Que é fácil impor uma ditadura! Facílimo! Um bosta de um prefeito faz um bosta de um decreto, algema, e deixa todo mundo dentro de casa. Se estivesse armado, ia para a rua, disse o presidente.

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Na fala, ele não cita explicitamente as medidas de isolamento social adotadas por governadores e prefeitos para manter a população em casa durante a pandemia do coronavírus. O presidente, porém, faz críticas frequentes à medida.
Bolsonaro diz ainda que se ele fosse ditador ia querer desarmar a população.
E se eu fosse ditador, né? Eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que é a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro que, por favor, assine essa portaria hoje e que eu quero dar um puta de um recado pra esses bosta! Por que que eu tô armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura! E não da pra segurar mais! Não é? Não dá pra segurar mais.
O vídeo da reunião do dia 22 no Palácio do Planalto foi liberado nesta sexta-feira, dia 22, pelo ministro Celso de Mello, relator do inquérito que investiga a acusação de que o presidente Jair Bolsonaro teria interferido politicamente na Polícia Federal (PF) para nomear alguém de sua confiança para a direção da superintendência do órgão no Rio. A gravação é uma das principais provas do caso. Ela foi entregue pelo governo ao STF por ordem do decano do tribunal.

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