É fácil impor uma ditadura aqui. Facílimo!, diz Bolsonaro

Jair Bolsonaro: "Eu quero todo mundo armado! Que o povo armado jamais será escravizado", afirmou Crédito: Marcos Correa/PR

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, na reunião ministerial do dia 22 de abril , que quer a população se arme para impedir uma ditadura no país. Ele exigiu que o ministro da Defesa, Fernando de Azevedo e Silva, e o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, tomassem providências. Eu quero todo mundo armado! Que o povo armado jamais será escravizado

Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme! Que é a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer pra impor uma ditadura aqui! Que é fácil impor uma ditadura! Facílimo! Um bosta de um prefeito faz um bosta de um decreto, algema, e deixa todo mundo dentro de casa. Se estivesse armado, ia para a rua, disse o presidente.

Na fala, ele não cita explicitamente as medidas de isolamento social adotadas por governadores e prefeitos para manter a população em casa durante a pandemia do coronavírus. O presidente, porém, faz críticas frequentes à medida.

Bolsonaro diz ainda que se ele fosse ditador ia querer desarmar a população.

E se eu fosse ditador, né? Eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que é a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro que, por favor, assine essa portaria hoje e que eu quero dar um puta de um recado pra esses bosta! Por que que eu tô armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura! E não da pra segurar mais! Não é? Não dá pra segurar mais.