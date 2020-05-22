Weintraub: 'Botava na cadeia esses vagabundos todos, começando pelo STF'

Abraham Weintraub canta dançando na chuva em post que publicou nas redes sociais Crédito: Reprodução

O ministro da Educação, Abraham Weintraub , disse durante a reunião de ministros do dia 22 de abril que botava na cadeia todos os ministros do Supremo tribunal Federal. Ele disse ao presidente Jair Bolsonaro: Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. E é isso que me choca. Era só isso presidente, eu eu realmente acho que toda essa discussão de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ouvi muitos ministros que vi chegaram, foram embora. Eu percebo que tem muita gente com agenda própria.

O relator do inquérito no STF, ministro Celso de Mello, considerou que Weintraub cometeu possível crime. Além de atacar o Supremo, Weintraub também disse odiar a expressão "povos indígenas".

O ministro começou sua fala afirmando que tem três anos que, através do Onyx (Lorenzoni), eu conheci o presidente. Weintraub havia acabado de ter um inquérito por suposto racuismo aberto pelo STF. Ele continua dizendo.

Nesses três anos eu não pedi uma única conselho, não tentei promover minha carreira. Me ferrei, na fisica. Ameaça de morte na universidade. E o que me fez, naquele momento, embarcar junto era a luta pela pela liberdade. Eu não quero ser escravo nesse país. E acabar com essa porcaria que é Brasília. Isso daqui é um cancro de corrupção, de privilégio. Eu tinha uma visão extremamente negativa de Brasília. Brasília é muito pior do que eu podia imaginar. 

Weintraub continua com suas queixas afirmando que as pessoas perdem a percepçã, a empatia, a relação com o povo. Se sentem inexpugnáveis. Eu tive o privilégio de ver a a mais da metade aqui desse time chegar. Eu fui secretário-executivo do ministro Onyx. Eu acho que a gente tá perdendo um pouco desse espírito. A gente tá perdendo a luta pela liberdade. É isso que o povo tá gritando.

Para Weintraub, o povo não tá gritando pra ter mais Estado, pra ter mais projetos, pra ter mais .. . o povo tá gritando por liberdade, ponto. Eu acho que é isso que a gente tá perdendo, tá perdendo mesmo. A ge o povo tá querendo ver o que me trouxe até aqui. È quando o ministro fala:

Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. E é isso que me choca. Era só isso presidente, eu eu realmente acho que toda essa discussão de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ouvi muitos ministros que vi chegaram, foram embora. Eu percebo que tem muita gente com agenda própria. Eu percebo que tem, assim, tem o jogo que é jogado aqui, mas eu não vim pra jogar o jogo.

O ministro prossegue afirmando: Eu vim aqui pra lutar. E eu luto e me ferro. Eu tô com um monte de processo aqui no comitê de ética da presidência. Eu sou o único que levou processo aqui. Isso é um absurdo o que tá acontecendo aqui no Brasil. A gente tá conversando com quem a gente tinha que lutar. A gente não tá sendo duro o bastante contra os privilégios, com o tamanho do Estado e é o eu realmente tô aqui, aberto, como cês sabem disso, levo tiro odeio odeio o partido comunista.

O vídeo da reunião do dia 22 no Palácio do Planalto foi liberado nesta sexta-feira, dia 22, pelo ministro Celso de Mello , relator do inquérito que investiga a acusação de que o presidente Jair Bolsonaro teria interferido politicamente na Polícia Federal (PF) para nomear alguém de sua confiança para a direção da superintendência do órgão no Rio. A gravação é uma das principais provas do caso. Ela foi entregue pelo governo ao STF por ordem do decano do tribunal.

ÓDIO

O ministro da Educação, na reunião ministerial, também mencionou povos indígenas na lista dos termos que ele odeia.

"Odeio o termo povos indígenas, odeio! o povo cigano ... Só tem um povo, o povo brasileiro. Tem que ser brasileiro, pô!" Abraham Weintraub - Ministro da Educação

O trecho em que o ministro Weintraub pede a prisão dos ministros do Supremo é um dos mais polêmicos da reunião a ameaça a sobrevivência do ministro no Planalto. Mais conhecido por suas publicações nas redes sociais bolsonaristas do que por suas realizações a frente da pasta, Weintraub assumiu o cargo depois da queda de Ricardo Vélez Rodríguez, primeiro nomeado para o cargo por Bolsonaro. Desde então, protagonizou ofensas contra seguidores de suas redes sociais e contra estudantes que protestavam contra cortes no orçamento da Educação.

Também xingou de traidor o marechal Deodoro da Fonseca, o patrono da República, a quem comparou com o ex-presidente . Os termos desrespeitosos com que se referiu ao marechal irritou os militares, entre eles o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. Apoiado pelos filhos dos presidente e pelo professor Olavo de Carvalho, Weintraub se transformou em unanimidade negativa entre os generais que apoiam o governo.