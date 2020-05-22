Leia tudo o que Bolsonaro e seus ministros falaram na reunião ministerial

A decisa?o do Ministro Celso de Mello ressalta o avanc?o democra?tico brasileiro, coibindo qualquer tipo de arroubo autorita?rio e reafirmando a soberania da lei e dos valores da Constituic?a?o Cidada?, disse o criminalista Rodrigo Sa?nchez Rios, que defende Moro.

A Advocacia-Geral da União (AGU) havia pedido o levantamento do sigilo apenas das declarações do presidente na reunião. O governo chegou a se opor à divulgação da íntegra do material sob a alegação de que foram tratados assuntos potencialmente sensíveis e reservados de Estado.