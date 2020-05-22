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Após denúncias

Comunicação de Bolsonaro apaga postagem sobre eficácia da cloroquina para Covid-19

Governo publicou novo protocolo para uso de cloroquina, ampliando sua possibilidade de aplicação também para pacientes com sintomas leves
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 15:54

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 15:54

Fabio Wajngarten, secretário especial de Comunicação Social (Secom) da Secretaria de Governo da Presidência
Fabio Wajngarten, secretário especial de Comunicação Social (Secom) da Secretaria de Governo da Presidência Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Secretaria de Comunicação do governo Jair Bolsonaro apagou um tuíte publicado na quinta-feira (21) em que dizia que a "hidroxicloroquina é o tratamento mais eficaz contra o coronavírus atualmente disponível".
Estudos científicos diversos têm mostrado que o uso de cloroquina ou hidroxicloroquina não tem eficácia no tratamento do coronavírus e, mais que isso, pode estar relacionado a um aumento no risco de morte por problemas cardíacos, como arritmia.
Mesmo assim, o governo Bolsonaro publicou novo protocolo para uso de cloroquina, ampliando sua possibilidade de aplicação também para pacientes com sintomas leves.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
"O Brasil ganhou mais uma esperança no tratamento do coronavírus. O Ministério da Saúde adotou um novo protocolo para receita da cloroquina/hidroxicloroquina. O medicamento, que já é adotado em diversas partes do mundo, é considerado o mais promissor no combate à Covid-19", dizia a mensagem apagada pelo Ministério da Saúde.
No Twitter, centenas de usuários relataram ter denunciado a publicação como "incitação ao suicídio", na tentativa de que a plataforma excluísse o conteúdo. No entanto, antes que o Twitter tomasse qualquer decisão, a Secom presidencial apagou a mensagem.

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