Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Celso de Mello quer opinião de Aras sobre apreensão de celular de Bolsonaro
Pedido feito por partidos

Celso de Mello quer opinião de Aras sobre apreensão de celular de Bolsonaro

Pedidos feitos por partidos e parlamentares foram encaminhados pelo ministro do STF ao procurador-geral da República
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 10:50

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 10:50

Procurador-geral da República, Augusto Aras
Procurador-geral da República, Augusto Aras, não tem prazo para se manifestar sobre os pedidos Crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF
O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou à Procuradoria Geral da República (PGR) três notícias-crime apresentadas pelo PT, PDT, PSB E PV sobre suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal.
Entre as medidas solicitadas pelos parlamentares e partidos de oposição e encaminhadas para avaliação do Ministério Público Federal (MPF), estão o depoimento do presidente, e a busca e apreensão do celular dele e de seu filho, Carlos Bolsonaro, para perícia.
Em despachos enviados nesta quinta-feira, 21, à PGR, o ministro ressaltou ser dever jurídico do Estado promover a apuração da autoria e da materialidade dos fatos delituosos narrados por qualquer pessoa do povo.
É praxe que ministros do STF enviem esse tipo de ação para manifestação da PGR. Celso de Mello ressaltou que compete ao PGR analisar os fatos colocados. Não há prazo para Aras se manifestar sobre os pedidos. 

Veja Também

Celso de Mello diz que 'bolsonaristas fascistoides' ameaçam juízes

Os requerimentos foram apresentados ao Supremo após o ex-ministro Sergio Moro deixar o governo afirmando que o presidente tentou interferir na PF e buscou informações de investigações em andamento na corporação.

O POSICIONAMENTO DE ARAS SOBRE VÍDEO DE REUNIÃO

Aras já se posicionou, no inquérito em que o ex-ministro Sergio Moro acusa o presidente de tentar interferir na PF, até mais favoravelmente a Bolsonaro do que a própria Advocacia-Geral da União (AGU), que oficialmente atua na defesa.
O procurador-geral, por exemplo, é contra a divulgação da íntegra do vídeo da reunião ministerial em que Bolsonaro teria pressionado Moro por mudanças na polícia. Para Aras, deveria ser levantado o sigilo apenas sobre as falas do presidente que tenham relação com o que está sendo investigado no inquérito.
Já a AGU se manifestou pela divulgação de todas as falas do presidente, exceto a referência a "eventuais e supostos comportamentos de nações amigas". A AGU também não quer que o público veja "as manifestações dos demais participantes da reunião".
Celso de Mello deve decidir nesta sexta, até as 17h, se autoriza a divulgação do vídeo ou trechos da gravação.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Não entrei no governo para servir a um mestre, diz Moro à revista Time

Paulo Marinho cita 'devassa' em contas e pede investigação

Defesa de Moro diz que vídeo confirma integralmente declarações sobre Bolsonaro

Ídolo dos antipetistas, Moro ameaça domínio de Bolsonaro na direita

Interferência na PF, fraude e demissão: veja dez frases de Moro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D
Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados