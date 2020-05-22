Não entrei no governo para servir a um mestre, diz Moro à revista Time

O então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, no dia em que anunciou sua demissão do cargo Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Não era minha intenção atingir o governo, disse. Mas eu não me sentiria confortável com minha consciência sem explicar porque eu estava saindo.

Ao anunciar a saída do governo, o ex-ministro acusou Bolsonaro de tentar interferir no comando da PF para obter informações sigilosas. A declaração levou à abertura de um inquérito, atualmente voltado para a divulgação de gravação de reunião ministerial do dia 22 de abril, encontro no qual, segundo Moro, o presidente afirmou que iria interferir em todos os ministérios para obter relatórios de inteligência.

De acordo com um trecho transcrito pela Advocacia-Geral da União , Bolsonaro teria dito: Eu não vou esperar f. minha família toda de sacanagem, ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar; se não puder trocar, troca o chefe dele; não pode trocar o chefe, troca o Ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira.

O Planalto alega que o uso da palavra segurança se trata da segurança pessoal do presidente  mas Moro afirma que se trata da chefia da Polícia Federal no Rio, foco de interesse da família presidencial.

À revista Time, Moro alegou que aceitou o convite para ingressar o governo Bolsonaro como uma oportunidade para consolidar as conquistas da Lava Jato e fortalecer permanentemente a lei em Brasília. Porém, após sucessivas derrotas no comando da Justiça ocasionadas até pela falta de apoio do Planalto, sua permanência no governo passou a perder o sentido.

CENTRÃO

Eu não posso estar em um governo se não tenho um compromisso sério contra a corrupção e o Estado de Direito, disse.