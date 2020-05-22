Bolsonaro chama Doria de 'bosta' e Witzel de 'estrume' em gravação de reunião

Bolsonaro em reunião ministerial Crédito: Reprodução | STF

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chamou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), de "bosta" e o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), de "estrume".

"Que os caras querem é a nossa hemorroida! É a nossa liberdade! Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo [Doria], esse estrume do Rio de Janeiro [Witzel], entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, tá um bosta de um prefeito lá de Manaus [Arthur Virgílio] agora, abrindo covas coletivas. Um bosta. Que quem não conhece a história dele, procura conhecer, que eu conheci dentro da Câmara, com ele do meu lado!", diz o mandatário na gravação.

As declarações ocorreram em meio a uma queda de braço público de Bolsonaro com prefeitos e governadores. As autoridades nos estados e municípios defendem medidas de isolamento social para enfrentar a crise da Covid-19, enquanto Bolsonaro prega a volta à normalidade e a reabertura do comércio.

Desde o início da crise a divergência tem gerado troca de críticas entre o mandatário e governadores.