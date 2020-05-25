China exige que EUA retirem sanções a fornecedores de tecnologia

O Ministério de Relações Exteriores chinês acusou o governo americano de interferir em assuntos da China, ao incluir numa lista negra de exportações oito empresas com suposta participação na repressão de minorias na região de Xinjiang.
Washington também impôs controles de acesso à tecnologia americana para 24 empresas e entidades ligadas ao governo chinês, suspeitas de obterem bens para possíveis usos militares.
Segundo Zhao Lijian, porta-voz do ministério chinês, os EUA "violaram normas básicas das relações internacionais" e "prejudicaram os interesses da China".
As medidas, anunciadas na sexta-feira (22), ampliam uma campanha dos EUA contra empresas chinesas - incluindo a gigante de tecnologia Huawei -, que Washington classifica como "ameaças à segurança".