'Coronavírus veio da China e deviam tê-lo parado lá', diz Trump

Presidente dos EUA, Donald Trump, em evento em que defendeu fazendeiros americanos Crédito: Tia Dufour/Official White House Photo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar a China, durante evento nesta quinta-feira, 21, em Michigan. "O coronavírus veio da China e deviam tê-lo parado lá, o que não fizeram", disse ele, durante discurso em uma fábrica da General Motors na Ford. A declaração é dada em um momento de novas tensões geopolíticas entre as duas potências.

Trump homenageou em sua fala o fato de que essa fábrica da Ford passou na pandemia a produzir respiradores e outros itens, como para visores para proteger profissionais de saúde na linha de frente do combate contra a covid-19.