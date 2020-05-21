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Estados Unidos

'Coronavírus veio da China e deviam tê-lo parado lá', diz Trump

A declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é dada em um momento de novas tensões geopolíticas entre as duas potências
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 18:33

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 18:33

Presidente dos EUA, Donald Trump, em evento em que defendeu fazendeiros americanos
Presidente dos EUA, Donald Trump, em evento em que defendeu fazendeiros americanos Crédito: Tia Dufour/Official White House Photo
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar a China, durante evento nesta quinta-feira, 21, em Michigan. "O coronavírus veio da China e deviam tê-lo parado lá, o que não fizeram", disse ele, durante discurso em uma fábrica da General Motors na Ford. A declaração é dada em um momento de novas tensões geopolíticas entre as duas potências.
Trump homenageou em sua fala o fato de que essa fábrica da Ford passou na pandemia a produzir respiradores e outros itens, como para visores para proteger profissionais de saúde na linha de frente do combate contra a covid-19.
Michigan é ainda um dos Estados cruciais para a corrida presidencial, na qual Trump deve buscar a reeleição mais adiante neste ano.

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