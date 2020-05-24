Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • China: ação sobre responsabilidade do novo coronavírus é ilegal
Pandemia

China: ação sobre responsabilidade do novo coronavírus é ilegal

Ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi criticou a divulgação de teorias, por parte do governo norte-americano, sobre a origem do vírus para atacar o país asiático
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2020 às 12:18

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 12:18

Família usa máscara para se proteger do coronavírus na China
Família usa máscara para se proteger do coronavírus na China Crédito: Macau Photo Agency/ Unsplash
O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse que qualquer ação judicial movida contra o país sobre a pandemia do novo coronavírus tem "zero base factual e de direito internacional". As declarações foram concedidas na manhã deste domingo em coletiva de imprensa.
Wang afirmou que a China foi vítima da pandemia global ao lado de outros países e buscou ajudar outros governos necessitados. "Uma política do vírus também está se espalhando nos Estados Unidos, o que significa que você tem todas as chances de atacar e desacreditar a China. Alguns políticos dos EUA, indiferentes a fatos básicos, fabricaram muitos

mentiras e criaram muitas conspirações", disse Wang.

O ministro afirmou ainda que a instauração de tais ações se sobrepõem ao Estado de direito internacional. "É falso, injustificável e ilegal. Aqueles que praticam tal litígio contra a China estão vivendo em um devaneio e se humilharão", acrescentou Wang.

Veja Também

Ernesto se refere à China como país não democrático durante reunião

Wang defendeu que os EUA e a China trabalhem juntos, apesar de suas muitas diferenças, no gerenciamento do impacto global da Covid-19 e nos reflexos na economia global. "Devemos começar a comunicar e coordenar nossas macro políticas para mitigar o impacto do Covid-19 em nossas economias e na economia mundial", disse Wang. "É verdade que temos muitas divergências, mas isso não impede a cooperação", defendeu. 
O ministro chinês também criticou os políticos norte-americanos, sem citar nomes, dizendo que "tomaram as relações entre EUA e China como reféns" e que estão empurrando os dois países "à beira de uma nova guerra fria", por exemplo, divulgando teorias sobre a origem do vírus para atacar a China. "Eles superestimaram sua própria capacidade de espalhar desinformação", disse Wang.

Veja Também

'Coronavírus veio da China e deviam tê-lo parado lá', diz Trump

Trump diz que China espalhou 'dor e carnificina' pelo mundo

Wang chamou a retórica crescente entre os dois países de uma tendência perigosa que ameaça desfazer décadas de construção de confiança, alertando que um "vírus político" anti-China estava proliferando nos EUA ao lado do coronavírus. "Para o bem-estar e o futuro da humanidade, a China e os EUA devem encontrar uma maneira de coexistência pacífica e cooperação mutuamente benéfica", disse.
Sobre a Organização Mundial da Saúde, Wang defendeu a agência das Nações Unidas contra críticas do governo Trump e disse que os EUA não devem tentar miná-la, retendo fundos. "A OMS não atende a nenhum país em particular e não deve olhar para nenhum país que ofereça mais recursos do que outros. Tentativas de atacar ou chantagear a OMS serão rejeitadas pela comunidade global", disse Wang. Fonte: Dow Jones Newswires, com Associated Press.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Rafael Furlanetti, Karine Andrade, Bartira, Nelson Teixeira, Diego Barreto e Ana Carolina Nomura Barreto
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados