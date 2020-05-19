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Estados Unidos

OMS precisa fazer um trabalho melhor e ser mais justa com países, diz Trump

O presidente norte-americano, também repetiu nesta terça-feira (19) que espera uma retomada econômica nos EUA, a partir do quarto trimestre
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 14:51

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 14:51

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Andrea Hanks/Official White House Photo
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar a Organização Mundial de Saúde (OMS) nesta terça-feira, 19. Questionado por repórteres, ele cobrou que a entidade "faça um trabalho melhor e seja mais justa com os países", inclusive com o seu.
O governo americano enviou carta nesta semana à OMS, ameaçando cortar o financiamento para a entidade de modo permanente e acusando-a de não ser independente da China.
Trump também repetiu nesta terça que espera uma retomada econômica nos EUA, a partir do quarto trimestre sobretudo, acrescentando que o terceiro trimestre deste ano seria "de transição".
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Ele mostrou otimismo sobre as chances de a retomada econômica ser bem-sucedida, citando que o número de casos de coronavírus na Flórida e na Geórgia tem recuado.
Além disso, informou que há diálogo com o governo do Canadá para programar a retomada gradual da normalidade na fronteira comum, mas sem citar prazos.

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