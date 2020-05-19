OMS precisa fazer um trabalho melhor e ser mais justa com países, diz Trump

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Andrea Hanks/Official White House Photo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar a Organização Mundial de Saúde (OMS) nesta terça-feira, 19. Questionado por repórteres, ele cobrou que a entidade "faça um trabalho melhor e seja mais justa com os países", inclusive com o seu.

O governo americano enviou carta nesta semana à OMS, ameaçando cortar o financiamento para a entidade de modo permanente e acusando-a de não ser independente da China.

Trump também repetiu nesta terça que espera uma retomada econômica nos EUA, a partir do quarto trimestre sobretudo, acrescentando que o terceiro trimestre deste ano seria "de transição".

Ele mostrou otimismo sobre as chances de a retomada econômica ser bem-sucedida, citando que o número de casos de coronavírus na Flórida e na Geórgia tem recuado.