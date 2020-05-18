Trump comemora avanços nas pesquisas por tratamento contra Covid-19

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que nesta segunda-feira, 18, que foi "um grande dia" em relação aos avanços nas pesquisas clínicas para desenvolvimento de vacinas e medicamentos contra a covid-19. "Alguns grandes anúncios estão por vir", afirmou, durante reunião com representantes de restaurantes americanos.
Mais cedo, em comunicado, a Moderna informou ter tido "dados positivos" em testes iniciais de uma vacina com 45 pessoas.
Trump também revelou que o governo estuda a possibilidade de reduzir impostos para o setor e para a indústria de entretenimento, paralisadas por conta da pandemia.