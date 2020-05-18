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Estados Unidos

Trump comemora avanços nas pesquisas por tratamento contra Covid-19

'Alguns grandes anúncios estão por vir', afirmou o presidente norte-americano, durante reunião com representantes de restaurantes do país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 16:37

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 16:37

Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Jim Bourg
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que nesta segunda-feira, 18, que foi "um grande dia" em relação aos avanços nas pesquisas clínicas para desenvolvimento de vacinas e medicamentos contra a covid-19. "Alguns grandes anúncios estão por vir", afirmou, durante reunião com representantes de restaurantes americanos.
Mais cedo, em comunicado, a Moderna informou ter tido "dados positivos" em testes iniciais de uma vacina com 45 pessoas.
Trump também revelou que o governo estuda a possibilidade de reduzir impostos para o setor e para a indústria de entretenimento, paralisadas por conta da pandemia.

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