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Em meio à pandemia

China promete medidas direcionadas para ajudar empresas

As medidas incluem ampliar prazos para pequenas empresas pagar empréstimos e reforçar garantias do governo para pequenos negócios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 11:31

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 11:31

Bandeira da China
Bandeira da China Crédito: Pixabay
O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) vai lançar mais medidas direcionadas para garantir apoio financeiro a empresas atingidas pela pandemia do novo coronavírus, segundo o presidente da instituição, Yi Gang.
As medidas incluem ampliar prazos para pequenas empresas pagar empréstimos, reforçar garantias do governo para pequenos negócios e ajudar companhias do segmento a fazer mais emissões de bônus, afirmou Yi em entrevista à mídia estatal, divulgada pelo PBoC nesta terça-feira (26).
Ao ser perguntado sobre os esforços de alívio financeiro da China em relação aos de outras grandes economias, Yi disse que, desde fevereiro, Pequim implementou políticas de ajuda no valor de 4,9 trilhões de yuans (US$ 686,6 bilhões), ao injetar recursos adicionais no sistema financeiro e encorajar bancos a conceder empréstimos mais baratos.
Segundo Yi, os bancos chineses já refinanciaram mais de 1,2 trilhão de yuans em empréstimos de pequenas empresas. 

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