Coronavírus atinge todos os municípios do ES Crédito: Freepik

Your browser does not support the audio element. Ponto Belo registra primeiro caso e agora coronavírus está em todo o ES

Última cidade capixaba sem casos confirmados da Covid-19, Ponto Belo , no Norte do Estado, contabilizou seu primeiro infectado nesta segunda-feira (8), conforme dados do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Agora, todos os 78 municípios do Espírito Santo foram atingidos pelo novo coronavírus

Em seu boletim epidemiológico, a Secretaria Municipal de Saúde também confirmou o primeiro caso do novo coronavírus em Ponto Belo. De acordo com a prefeitura, o paciente é do sexo masculino, 34 anos de idade, morador do distrito Itamira.

De acordo com o Executivo, a notificação do paciente aconteceu no final do mês de maio, e os resultados chegaram apenas nesta segunda-feira.

"Hoje, viemos informar que, infelizmente, registramos o primeiro caso de coronavírus no município. Ele já está curado porque os exames foram recolhidos no dia 25, enviados para o Estado e o resultado saiu hoje", disse o prefeito, Murilo Coelho.