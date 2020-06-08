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Pandemia

Ponto Belo registra primeiro caso e agora coronavírus está em todo o ES

Ponto Belo era a única cidade sem registros da doença, mas confirmou seu primeiro caso; agora todos os 78 municípios do Estado têm casos confirmados da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2020 às 17:23

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 17:23

Data: 15/03/2020 - Coronavírus Freepik - Imagem do vírus coronavírus analisado no laboratório
Coronavírus atinge todos os municípios do ES Crédito: Freepik
Ponto Belo registra primeiro caso e agora coronavírus está em todo o ES
Última cidade capixaba sem casos confirmados da Covid-19, Ponto Belo, no Norte do Estado, contabilizou seu primeiro infectado nesta segunda-feira (8), conforme dados do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Agora, todos os 78 municípios do Espírito Santo foram atingidos pelo novo coronavírus.
Em seu boletim epidemiológico, a Secretaria Municipal de Saúde também confirmou o primeiro caso do novo coronavírus em Ponto Belo. De acordo com a  prefeitura, o paciente é do sexo masculino, 34 anos de idade, morador do distrito Itamira. 

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De acordo com o Executivo, a notificação do paciente aconteceu no final do mês de maio, e os resultados chegaram apenas nesta segunda-feira. 
"Hoje, viemos informar que, infelizmente, registramos o primeiro caso de coronavírus no município. Ele já está curado porque os exames foram recolhidos no dia 25, enviados para o Estado e o resultado saiu hoje", disse o prefeito, Murilo Coelho.
> CORONAVÍRUS NO ES | A cobertura completa
Ainda segundo dados da plataforma Painel Covid-19, o Espírito Santo registrou, até esta segunda-feira, 871 mortes por Covid-19. O número de casos confirmados chegou a 20.659. Na comparação com os dados divulgados no domingo (7), o aumento é de 39 mortes e 1.040 novos casos da doença.

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