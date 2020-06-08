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Coronavírus

Cidade do ES decreta feriado de três dias para aumentar isolamento

A Prefeitura de Pinheiros decretou feriado nos dias 15, 16 e 17 de junho. A medida vai transferir as folgas de outros feriados, como o da Independência, para essas datas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2020 às 16:59

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 16:59

Pinheiros, ES
Pinheiros decreta feriado de três dias para aumentar isolamento Crédito: Reprodução/Facebook Prefeitura de Pinheiros
Cidade do ES decreta feriado de três dias para aumentar isolamento
A Prefeitura de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, decretou feriado na cidade nos dias 15, 16 e 17 de junho. De acordo com o Executivo, a medida vai adiar o feriado de Corpus Christi e transferir os da Independência do Brasil e do Dia do Evangélico, para essas datas. A determinação é uma tentativa de aumentar o isolamento social e evitar o aumento de casos do novo coronavírus na cidade.
É natural que os índices de isolamento social aumentem aos finais de semana e feriados. Com isso, optamos por fazer esse feriado prolongado. Nós acreditamos que esses dias de paralisação vão surtir um efeito muito positivo na diminuição de casos de Covid-19, afirmou Paulo Jovanio, vice-prefeito de Pinheiros.

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Confira o decreto publicado pela Prefeitura de Pinheiros

Tamanho do arquivo: 256kb
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Ainda segundo Jovanio, a medida foi amplamente discutida no Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19, e teve o apoio de entidades que representam o setor comercial e também lideranças da cidade.
O principal objetivo do decreto é aumentar o isolamento social na cidade, que está abaixo do índice recomendado para conter a propagação do novo coronavírus. De acordo com dados do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o índice médio de isolamento no município é de 51,58%. Enquanto o recomendado, pelas autoridades de saúde, é de 70%.

CORONAVÍRUS EM PINHEIROS

Segundo dados do painel da Sesa, o município contabiliza, nesta segunda-feira (08), 34 casos confirmados do novo coronavírus. Desses, três pacientes morreram com a doença. A taxa de mortalidade em Pinheiros é de 8,82%, uma das mais elevadas do Espírito Santo.

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