"Informação é nosso direito", diz leitora sobre dados da Covid-19

Ministério da Saúde dificulta acesso aos dados sobre a pandemia no Brasil Crédito: Tumisu/ Pixabay

Desde sexta, o governo federal havia deixado de apresentar o número acumulado de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. Sobre a ausência do balanço, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (PRTB), negou que o governo federal tenha o objetivo de esconder os dados da pandemia e afirmou que "basta somar"

A alteração na divulgação dos dados pelo governo motivou o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass ) a elaborar um painel próprio de informações . Veículos de imprensa também decidiram formar uma parceria e trabalhar de forma colaborativa para buscar as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal.

O atraso do governo na divulgação de estatísticas da Covid-19 e a sonegação de informações sobre os dados da doença no Brasil podem configurar ato de improbidade administrativa e até a prática de crime de responsabilidade por Jair Bolsonaro, segundo a ONG Transparência Brasil, especialistas e partidos políticos de oposição.

A confusão com os dados da pandemia levantou bastante críticas dos leitores de A Gazeta. Confira alguns comentários:

“O Ministério da Saúde deixou de informar os dados”. Talvez agora as pessoas entendam como não havia notícias de corrupção na ditadura! (Juliene Cristina)

Querem fazer o que sabem melhor, esconder corpos! (Luan Radaelli)

O foco do presidente não é trabalhar para implantação e aprimoramento de medidas de combate ao avanço da pandemia, o foco não é reduzir o número de mortes diárias que crescem a cada dia, o foco não é o bem-estar do cidadão brasileiro, o foco não é a vida… o foco do senhor Presidente é alimentar a picuinha com os órgãos de imprensa e patrocinar a indústria das fake news.... Qual o valor da vida para o presidente? (Alzenita Pereira)

De acordo com a Lei 12.527, “é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas”. Resta saber se a não disponibilização diária dos dados configura crime de improbidade... Ou se para contornar isso aquela coisa que alguns chamam de presidente vai revogar a Lei de Transparência também? (Carlos Bandeira)

Falta de respeito com o povo, brincando com uma coisa gravíssima. Cada dia mais pessoas morrendo, mortes que, se o governo estivesse cuidando da pandemia, poderiam ser evitadas. (Marlete Correia)

Se é só somar, por que o governo não faz? (Eriel)

Oh, gente, os responsáveis são os governadores, não o presidente. O STF tirou a responsabilidade do presidente desde o início de abril. Se informa antes de criticar. (Sandra Modenesi)

Uma vergonha o Ministério da Saúde desprezar o trabalho da epidemiologia. O sistema de informação de saúde deveria sustentar com dados os organismos para definição de estudos e políticas públicas de saúde. A informação é tudo! Lamentável o que vem sendo feito por esse desgoverno. Parabéns aos secretários e secretárias de Saúde que vêm enfrentando essa pandemia com seriedade. (Andrea Valdetaro)

É obrigação do presidente assumir responsabilidades, coisa que não faz. Tiraram o poder das mãos dele porque é incompetente e não vale nada. Se ele tivesse competência, ele mesmo dirigiria o país. (Giovana Meira)

O cara viveu à custa do povo a vida toda! Mas ser humano não tem valor para esse traidor… (Rony Moreira)

Completamente sem noção. Tenho pena desse povo que quer tapar o sol com a peneira, para tirar proveito de uma situação tão difícil. Falta de respeito com o próximo. (Maria de Lourdes Pancieri Campanharo)

As agências de notícias, da sociedade civil, vão somar por conta própria os dados dos Estados. Vão ficar ocupados com a tarefa que deveria ser do governo federal, que só faz prejudicar. (Claudimara Chisté)

Claudimara, vão ficar ainda mais desacreditados do que já estão. Aqui ninguém é tão bobo, vão procurar outro serviço. Esse de contar defunto está muito babado. Vai levar uma cesta básica para seu próximo, para de perseguição com o governo federal. Deixa o homem trabalhar. (DZ Reis)

E os bolsominions acham que está tudo ok, que o despresidente está certo, que os governadores estão querendo derrubar esse presidente. E pessoas irresponsáveis que não têm amor nem por si, nem pelos outros, que podem ficar em casa, mas ficam pra lá e pra cá, depois querem culpar alguém, sendo que a maior culpada disso tudo é a própria população. (Penha Weslei Flauzino)

E depois ainda criticam o presidente de não querer divulgar a quantidade de mortos. Ele está correto, isso está sendo uma palhaçada com a população, ninguém morre mais de câncer, de acidente, de infarto… (Eliana Schirelli)

Não entendeu ainda? O Ministério da Saúde não divulga mais... informação é nosso direito! Não divulgar as estatísticas é ocultação! Eles falam às 22h, mas não tem a informação completa! Não sabemos a taxa de contágio… Acho que as pessoas não têm noção da gravidade disso! Levam tudo na brincadeira... mas são vidas reais, não são só números. (Mariana Franklim)

O governo tem que ser transparente e não ficar usando manobras na divulgação dos dados. (Valeria Braga)