Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Fala Leitor
  • "Informação é nosso direito", diz leitora sobre dados da Covid-19
Pandemia

"Informação é nosso direito", diz leitora sobre dados da Covid-19

Após ameaçar sonegar dados, governo federal promoveu confusão na noite de domingo (7) e divulgou números divergentes de casos confirmados e de mortes pela doença

Públicado em 

08 jun 2020 às 13:30

Colunista

Ministério da Saúde dificulta acesso aos dados sobre a pandemia no Brasil
Ministério da Saúde dificulta acesso aos dados sobre a pandemia no Brasil Crédito: Tumisu/ Pixabay
Após ameaçar sonegar dados, o governo federal promoveu na noite de domingo (7) uma grande confusão em relação aos números do impacto da Covid-19. Dois dados divergentes de casos confirmados e de mortes pela doença foram divulgados em um intervalo de poucas horas. O Ministério Público Federal abriu procedimento extrajudicial para apurar o atraso e a omissão na divulgação de dados sobre o novo coronavírus no País.
Na semana passada, após o terceiro dia seguido em que o Ministério da Saúde havia atrasado a divulgação do número de mortos e infectados pela Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro indicou, na sexta-feira (5), que era proposital a mudança no horário. "Acabou matéria no Jornal Nacional", disse o presidente, em referência ao telejornal noturno da TV Globo.

Veja Também

Casagrande critica falta de transparência em dados nacionais da Covid-19

Governo age ilegalmente ao omitir dados de Covid-19, dizem especialistas

Desde sexta, o governo federal havia deixado de apresentar o número acumulado de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. Sobre a ausência do balanço, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (PRTB), negou que o governo federal tenha o objetivo de esconder os dados da pandemia e afirmou que "basta somar"
A alteração na divulgação dos dados pelo governo motivou o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass ) a elaborar um painel próprio de informações. Veículos de imprensa também decidiram formar uma parceria e trabalhar de forma colaborativa para buscar as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal.
O atraso do governo na divulgação de estatísticas da Covid-19 e a sonegação de informações sobre os dados da doença no Brasil podem configurar ato de improbidade administrativa e até a prática de crime de responsabilidade por Jair Bolsonaro, segundo a ONG Transparência Brasil, especialistas e partidos políticos de oposição.
A confusão com os dados da pandemia levantou bastante críticas dos leitores de A Gazeta. Confira alguns comentários:
“O Ministério da Saúde deixou de informar os dados”. Talvez agora as pessoas entendam como não havia notícias de corrupção na ditadura! (Juliene Cristina)
Querem fazer o que sabem melhor, esconder corpos! (Luan Radaelli)
O foco do presidente não é trabalhar para implantação e aprimoramento de medidas de combate ao avanço da pandemia, o foco não é reduzir o número de mortes diárias que crescem a cada dia, o foco não é o bem-estar do cidadão brasileiro, o foco não é a vida… o foco do senhor Presidente é alimentar a picuinha com os órgãos de imprensa e patrocinar a indústria das fake news.... Qual o valor da vida para o presidente? (Alzenita Pereira)
De acordo com a Lei 12.527, “é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas”. Resta saber se a não disponibilização diária dos dados configura crime de improbidade... Ou se para contornar isso aquela coisa que alguns chamam de presidente vai revogar a Lei de Transparência também? (Carlos Bandeira)
Falta de respeito com o povo, brincando com uma coisa gravíssima. Cada dia mais pessoas morrendo, mortes que, se o governo estivesse cuidando da pandemia, poderiam ser evitadas. (Marlete Correia)
Se é só somar, por que o governo não faz? (Eriel)
Oh, gente, os responsáveis são os governadores, não o presidente. O STF tirou a responsabilidade do presidente desde o início de abril. Se informa antes de criticar. (Sandra Modenesi)
Uma vergonha o Ministério da Saúde desprezar o trabalho da epidemiologia. O sistema de informação de saúde deveria sustentar com dados os organismos para definição de estudos e políticas públicas de saúde. A informação é tudo! Lamentável o que vem sendo feito por esse desgoverno. Parabéns aos secretários e secretárias de Saúde que vêm enfrentando essa pandemia com seriedade. (Andrea Valdetaro)
É obrigação do presidente assumir responsabilidades, coisa que não faz. Tiraram o poder das mãos dele porque é incompetente e não vale nada. Se ele tivesse competência, ele mesmo dirigiria o país. (Giovana Meira)
O cara viveu à custa do povo a vida toda! Mas ser humano não tem valor para esse traidor… (Rony Moreira)
Completamente sem noção. Tenho pena desse povo que quer tapar o sol com a peneira, para tirar proveito de uma situação tão difícil. Falta de respeito com o próximo. (Maria de Lourdes Pancieri Campanharo)
As agências de notícias, da sociedade civil, vão somar por conta própria os dados dos Estados. Vão ficar ocupados com a tarefa que deveria ser do governo federal, que só faz prejudicar. (Claudimara Chisté)
Claudimara, vão ficar ainda mais desacreditados do que já estão. Aqui ninguém é tão bobo, vão procurar outro serviço. Esse de contar defunto está muito babado. Vai levar uma cesta básica para seu próximo, para de perseguição com o governo federal. Deixa o homem trabalhar. (DZ Reis)

Veja Também

Procuradora da República fala sobre pedido de transparência em dados sobre leitos no ES

"Médicos vão escolher quem vai viver", diz secretário sobre limite de leitos no ES

E os bolsominions acham que está tudo ok, que o despresidente está certo, que os governadores estão querendo derrubar esse presidente. E pessoas irresponsáveis que não têm amor nem por si, nem pelos outros, que podem ficar em casa, mas ficam pra lá e pra cá, depois querem culpar alguém, sendo que a maior culpada disso tudo é a própria população. (Penha Weslei Flauzino)
E depois ainda criticam o presidente de não querer divulgar a quantidade de mortos. Ele está correto, isso está sendo uma palhaçada com a população, ninguém morre mais de câncer, de acidente, de infarto… (Eliana Schirelli)
Não entendeu ainda? O Ministério da Saúde não divulga mais... informação é nosso direito! Não divulgar as estatísticas é ocultação! Eles falam às 22h, mas não tem a informação completa! Não sabemos a taxa de contágio… Acho que as pessoas não têm noção da gravidade disso! Levam tudo na brincadeira... mas são vidas reais, não são só números. (Mariana Franklim)
O governo tem que ser transparente e não ficar usando manobras na divulgação dos dados. (Valeria Braga)
Esse desgoverno está terminando o serviço de jogar o país no penhasco… (Patrícia Pastori)

Veja Também

Morte do menino Miguel no Recife causa revolta entre os leitores

"Pilantragem", diz leitor sobre ricos que receberam auxílio emergencial

Governo ou cidadão? De quem é a responsabilidade pelo isolamento

Tópicos Relacionados

Ministério da Saúde MPES Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jordano Bruno Gasperazzo Leite, novo delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo
Novo chefe da Polícia Civil no ES faz mudanças em delegacias; veja as trocas
Aliado de ACM Neto, deputado Paulo Azi (União Brasil-BA) será o relator da PEC 6x1
Fim da escala 6x1: votação de PEC é adiada após oposição pedir vista
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas de quiche de vegetais fáceis e deliciosas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados