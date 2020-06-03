Governo ou cidadão? De quem é a responsabilidade pelo isolamento

Movimento no calçadão em Itapuã e na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

"Estou vendo pela imprensa a quantidade de pessoas nas praias, praticando esportes coletivos, caminhando ou correndo. É preciso que a gente limite o uso das praias, tirando equipamentos para inibir as pessoas de usarem", disse Renato Casagrande, em pronunciamento na segunda-feira (1º).

O secretário de Defesa Social de Vila Velha , Coronel Oberacy Emmerich, disse que o município, por exemplo, tem feito o que está ao seu alcance para orientar moradores, fechar estabelecimentos e evitar a circulação de pessoas de forma desnecessária. Na orla da cidade, muretas de concreto que foram instaladas para inibir aglomerações.

As administrações municipais apresentam ações muito semelhantes, mas ainda não contam com nenhuma nova atividade nesta fase onde o Espírito Santo se aproxima do pico da curva de contágio.

A Gazeta. Enquanto alguns defendem medidas mais rígidas, e até mesmo o uso de força policial, outros tantos argumentam que a responsabilidade de evitar a disseminação da doença é compartilhada e que não cabe culpar governos. Confira alguns comentários: A baixa adesão ao isolamento social pelos moradores da Grande Vitória , região mais propensa ao bloqueio total de atividades, segundo a matriz de risco do governo do Estado , foi tema de debate entre os leitores de. Enquanto alguns defendem medidas mais rígidas, e até mesmo o uso de força policial, outros tantos argumentam que a responsabilidade de evitar a disseminação da doença é compartilhada e que não cabe culpar governos. Confira alguns comentários:

Engraçado: ir à praia, um local aberto, hiperventilado, de máscara e sob o sol (mesmo após alguns estudos indicarem que o vírus dura muito pouco sob a luz e o calor solar) não pode, bando de gente e o Exmo. governador dando chilique por isso. Mas ir aos supermercados, ambiente fechado e frio, pode. Ir a diversos locais fechados, inclusive ônibus lotado, pode. Agora me digam, onde há maior o risco de contágio? Hipocrisia danada. Então que se faça logo o “lockdown” e parem tudo, mas tudo mesmo, inclusive os supermercados, postos, serviços de entrega, deixem todos os funcionários de condomínio em casa, que trabalhem só pessoal da saúde e da segurança, os realmente essenciais, e parem com essa cultura de castas, onde os menos favorecidos têm que se ferrar servindo a uma classe mais abastada que pode ficar em casa tranquila. (Thiago R. Lopes)

Brasileiro nunca passou por tsunami, furacões, terremotos, bombardeio de uma guerra... Não está convicto que o momento é de batalha a favor da vida. Temos uma cultura resistente ao cumprimento de ordens, abusamos do livre arbítrio. (Joelder Danzi)

Multas nesse povo, quando se mexe com o bolso o povo toma jeito. Falta respeito e educação. (Maria José Wernesrbach)

Basta por redes por toda extensão da praia impedindo o acesso. Inclusive no calçadão. (Ricardo Vucetich)

Eu estou trabalhando porque preciso. Se alguém se oferecer para pagar o meu aluguel, água, luz e mandar comida para mim e meu filho, eu fico em casa sem botar os pés pra fora. (Raquel Sala)

Governador, se preocupe com os bares abertos, feiras. Aqui em Morada de Laranjeiras, Serra, tem um que fica lotado e com as portas abaixadas, dá uma passadinha aqui na Av. Copacabana, tudo cheio! (Kelly Zamprogno)

Aí que eu não entendo… qual a diferença de ter gente na praia (distantes umas das outras) e ter gente no supermercado e shopping? Alguém pode me explicar com carinho? (Daniele Vallado)

A obsessão do governador é com as pessoas nas praias! Presta atenção em como os ônibus estão! Vá na periferia ver que não há isolamento nem condições para isso! Um governador que só olha se as pessoas estão nas praias não está olhando para o povo de verdade! (Thaissa Menezes Pavan Haynes)

Lidar com pessoas é pior do que lidar com animais, pois os animais obedecem melhor que as pessoas. Muito triste ver isto diante de uma séria e grave situação que estamos enfrentando agora. (Deilson Arcanjo Justi)

Pessoas brasileiras, principalmente. Um povo que não gosta de obedecer absolutamente nada. Inventam alguma desculpa e seguem suas vidas como se nada estivesse acontecendo. Depois a culpa do país que temos é dos políticos. (Henrique Oliveira)

Shoppings da Grande Vitória voltam a funcionar

E os shopping? Já foi aos supermercados? Nos bares, nas ruas, nos postinhos de gasolina? Já foi ao pet? Nas lojas na Glória? Eu giro de carro todo dia e aglomerações estão nas ruas, acredite. Não em praias. (Keina Coser)

As praias, se for ver, são mais seguras do que mercados, lojas. Agora, para completar, shoppings e academias funcionando, isso sim é complicado. A orla é gigante, é só você se manter bem afastado das outras pessoas e se possível usar máscara também. (Cíntia Ramos)

Acho que uso de máscara não é “se possível”, é imprescindível. Tudo bem se a pessoa decide se expor por não aguentar mais ficar em casa, ou por não querer mesmo, mas no mínimo que o uso da máscara seja feito. (Fabíolla Santana)

No shopping as pessoas estão se respeitando, mantendo a distância, máscaras, crianças menores de 12 anos não entram… Nas lojas os vendedores fornecem álcool em gel, não existem aglomerações. Agora deem uma passadinha pelos bairros de Vitória , vejam o carnaval que está! Bares abertos, bailes, lanchonetes, food trucks etc. Continuem o tour pelas praias da cidade, ninguém abre mão de nada, caminhadinha, corrida etc… Se fizessem as práticas esportivas em horários de menos aglomerações seria o ideal, mas ninguém abre mão de nada. O comércio não pode mais sofrer certas politicagens, precisamos oxigenar a economia se não daqui a pouco teremos saques em supermercados e aumento da violência. (Pablo Brommonschenkel)

A praia é um local aberto, só oriente a questão do respeito às distâncias... não podemos prender as pessoas para sempre em suas casas. Orientar é a única ferramenta. (Adriana Sossai)

Libera tudo, simples assim. Cada qual que faça sua parte. A rebeldia do brasileiro vai até a hora que for atingido direta ou indiretamente. Se liberar, ninguém vai; se proibir, todos vão. (Law Poltronieri Henle)

Alguém, por favor, avise ao Renato Casagrande que ele é o comandante da força de segurança (Polícia Militar) do Estado. Então, governador, pare de terceirizar responsabilidades e, pelo menos uma vez, faça seu trabalho! (Andre Sereno)

Nas praias de Vila Velha, 70% não usam máscara. (Elvis Borges)

Caixões e velas pretas nos teimosos! (Alessandro Ferreira)