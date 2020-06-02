Covid-19: problemas geram atraso nos testes enviados ao Paraná

O prazo para que o resultado de milhares de testes para identificar o contágio pelo novo coronavírus foi adiado pela segunda vez. Conforme retorno dado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), nesta terça-feira (2), a entrega está prevista para acontecer até o final desta semana. Enquanto isso, os 3.100 pacientes seguem aguardando o diagnóstico correto no Espírito Santo.
De acordo com as informações passadas, o atraso aconteceu devido a problemas logísticos e de malha aérea. O envio das amostras ao Paraná estava previsto para ocorrer no início da semana passada. Entretanto, a empresa que faz o translado só conseguiu realizá-lo na tarde da última quinta-feira, 28 de maio, explicou a pasta.
Em uma entrevista concedida no último dia 25 de maio, o secretário estadual de saúde, Nésio Fernandes, afirmou que cerca de 2.600 amostras seriam enviadas para um instituto paranaense. O objetivo era desafogar o Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) e os resultados seriam disponibilizados até a sexta-feira passada, 29 de maio.
Depois, o governador Renato Casagrande declarou em um pronunciamento que o prazo havia sido prorrogado para o início desta semana. Vale lembrar que entre os testes enviados ao Paraná não constam investigações de óbitos. Todo o material genético é de pessoas suspeitas da Covid-19, que esperam ter o tratamento correto há, pelo menos, oito dias.
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Questionada por A Gazeta, a Secretaria Estadual de Saúde não informou se o Laboratório Central do Espírito Santo está com outros testes represados. Na nota enviada, limitou-se a afirmar que o Lacen-ES recebe diariamente, em média, de 630 a 750 exames e que a capacidade de análise é de até 1.000 testes por dia. A pasta foi requestionada e a equipe aguarda o retorno.