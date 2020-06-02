Covid-19: problemas geram atraso nos testes enviados ao Paraná

De acordo com as informações passadas, o atraso aconteceu devido a problemas logísticos e de malha aérea. O envio das amostras ao Paraná estava previsto para ocorrer no início da semana passada. Entretanto, a empresa que faz o translado só conseguiu realizá-lo na tarde da última quinta-feira, 28 de maio, explicou a pasta.

Questionada por A Gazeta, a Secretaria Estadual de Saúde não informou se o Laboratório Central do Espírito Santo está com outros testes represados. Na nota enviada, limitou-se a afirmar que o Lacen-ES recebe diariamente, em média, de 630 a 750 exames e que a capacidade de análise é de até 1.000 testes por dia. A pasta foi requestionada e a equipe aguarda o retorno.