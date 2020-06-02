Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Recorde: ES registra 36 mortes por coronavírus em 24h e passa de 15 mil casos

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 664 pessoas morreram de Covid-19 no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2020 às 16:40

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 16:40

Covid-19:Testes para detectar o novo coronavírus em Linhares
Covid-19:Testes para detectar o novo coronavírus estão sendo realizados em todo o Estado Crédito: Prefeitura de Linhares
Espírito Santo registrou um novo recorde de mortes por Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, em 24 horas. De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), 36 óbitos foram registrados no período. Com isso, o Estado chega ao triste número de 664 pessoas que não resistiram à doença. Na tarde desta terça-feira (02), as informações atualizadas no Painel Covid-19 também apontam 15.151 casos, sendo que os últimos 866 foram contabilizados nas últimas 24 horas.
A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 8.434 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,38%. Até o momento, 50.893 testes da doença já foram realizados em todo o Estado. 
Entre os municípios, Serra lidera o ranking do Estado com 2.759 registros da doença, seguido por Vitória (2.673), Vila Velha (2.671) e Cariacica (1.982). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 376 pessoas infectadas.

Veja Também

Mimoso do Sul registra a primeira morte por coronavírus

MPF cria canal de denúncias sobre falta de leitos de Covid-19 no ES

PREVINA-SE 

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias. 
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Ufes cria câmara de desinfecção que destrói o coronavírus em objetos

"Muito tensa", prevê secretário sobre situação do ES nos próximos 15 dias

Com mais dois óbitos, Linhares já registra oito mortos por coronavírus

Em apenas um dia, ES registrou uma morte por hora por Covid-19

"Prefeitos são autônomos e podem decretar risco extremo", diz secretário do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados