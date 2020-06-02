Recorde: ES registra 36 mortes por coronavírus em 24h e passa de 15 mil casos

O Espírito Santo registrou um novo recorde de mortes por Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, em 24 horas. De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), 36 óbitos foram registrados no período. Com isso, o Estado chega ao triste número de 664 pessoas que não resistiram à doença. Na tarde desta terça-feira (02), as informações atualizadas no Painel Covid-19 também apontam 15.151 casos, sendo que os últimos 866 foram contabilizados nas últimas 24 horas.
A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 8.434 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,38%. Até o momento, 50.893 testes da doença já foram realizados em todo o Estado.
PREVINA-SE
Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.