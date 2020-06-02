Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Em apenas um dia, ES registrou uma morte por hora por Covid-19

O Painel Covid-19 indica que o Espírito Santo já registra mais de 600 mortes por coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2020 às 13:14

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 13:14

Serra - ES - Hospital Jayme Santos Neves
Serra - ES - Hospital Jayme Santos Neves Crédito: Vitor Jubini
Chegamos a 604 mortes no último dia de maio. Começamos o mês com 124 óbitos. Se essa proporção crescer na mesma proporção do mês de junho, nós estamos dizendo que podemos passar de 1.200 óbitos. A sociedade precisa entender que o Covid mata e mata muito.
A declaração foi dada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, na manhã desta terça-feira (2) durante entrevista concedida à jornalista Fernanda Queiroz, da Rádio CBN Vitória. Nas últimas 24 horas, o Espírito Santo registrou 24 mortes, o que equivale a uma pessoa morta por hora. Segundo o Painel Covid-19, o Estado contabiliza 14.285 casos confirmados e 628 óbitos provocados pelo novo coronavírus.
"Ontem (segunda-feira), nós tivemos o registro de 24 óbitos. Era um óbito por hora. Nós estamos falando que a doença, que pode ser evitada pelo contato direto das pessoas, ontem matou numa sequência de uma pessoa por hora. Isso não é normal, isso é um absurdo. E nós estamos naturalizando isso"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde
Nésio falou sobre a importância da adoção dos protocolos de higiene e destacou que, sem vacina ou medicamento eficaz contra a doença, a medida mais apropriada é o distanciamento social. Na avaliação dele, com o agravamento e aumento do número de casos, uma alternativa seria a definição de medidas restritivas em âmbito regional, envolvendo outros estados do Sudeste, por exemplo.
"Nós temos uma perspectiva muito difícil e isso extrapola a capacidade dos governadores. O enfrentamento da pandemia exige medidas de conjunto da nação, exige medidas que envolvem diretamente a responsabilidade do governo federal da condução do país nesta guerra. Nós estamos vivendo uma situação que mata equivalente a guerras"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

Veja Também

Ocupação de 90% dos leitos de UTI na Grande Vitória preocupa leitores

Brasil registra 623 mortes por coronavírus em 24h

Coronavírus: Colatina é o município com mais casos no interior do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
9 apostas do ES ficam a uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil
Imagem de destaque
Lemborexante: entenda como funciona o novo remédio para insônia
Imagem de destaque
Lasanha ao molho branco: 7 receitas fáceis e deliciosas para o almoço de domingo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados