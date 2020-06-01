Coronavírus: Colatina é o município com mais casos no interior do ES

Colatina é o município com mais casos no interior do ES Crédito: TV Gazeta Noroeste

Em tempos de pandemia do novo coronavírus, Colatina, no Noroeste capixaba, lidera uma lista que nenhuma cidade quer encabeçar. O município é o que registra mais casos de Covid-19 no interior do Espírito Santo. De acordo com o painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nesta segunda-feira (1°), Colatina contabiliza 344 pacientes confirmados com a doença.

Liderando a lista entre as cidades do interior, Colatina aparece na quinta colocação em todo o Estado. O município já ultrapassou Viana, a cidade da Grande Vitória contabiliza 286 casos. Segundo entre os municípios do interior capixaba, Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, aparece com 275 infectados.

A maioria dos casos em Colatina foram registrados no mês de maio. Durante os 31 dias, a Covid-19 apresentou uma disparada no município, o número de infectados pelo vírus aumentou mais de treze vezes. Colatina passou de 25 casos registrados para 326. O crescimento é de 1204%. Os dados são dos boletins epidemiológicos divulgados pela prefeitura.

Apesar do crescimento acelerado no número de casos, a prefeitura afirma que já esperava um aumento de casos em Colatina.

Este aumento era esperado, foi um movimento que acompanhou a incidência do Estado de forma geral.Além disso, devemos avaliar que as equipes têm intensificado as notificações. Estamos buscando mais e encontrando mais. O intuito é identificar precocemente, isolar os casos suspeitos e monitorar os casos para que não se agrave, destacou, em nota, o Executivo.

População nas ruas do Centro de Colatina Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Noroeste

Os baixos índices de isolamento social em Colatina também são apontados como determinantes para o aumento de casos do novo coronavírus.

"O dia das mães representou grande movimento no comércio e aumento de confraternizações em residências. Além disso, Colatina é um grande município, seu comércio é frequentado por pessoas do entorno, isso contribui com mais aglomerações e pessoas circulando" Prefeitura de Colatina - em nota

Em maio, a média de isolamento no município foi de 43,12%, se considerados apenas os dias úteis o índice cai para 40,58%. Ou seja, a cada 10 pessoas na cidade, apenas quatro respeitaram a regra, que é uma das principais para evitar a disseminação do novo coronavírus.

Nos dois casos, Colatina aparece com o segundo pior isolamento social do Espírito Santo. Atrás apenas de Bom Jesus do Norte, no Sul do Estado. Os dados são do levantamento divulgado diariamente pelo governo estadual em parceria com operadoras de celular.

Ainda na avaliação do Executivo, a tendência é que o registro de novos casos da doença diminua nos próximos dias, mas para isso é necessário que a população colabore respeitando as medidas de isolamento social. Sem o isolamento solicitado a aqueles que podem e sem as devidas precauções, os casos irão surgir cada vez mais, finalizou.

DADOS DO CORONAVÍRUS EM COLATINA

No município, quatro pessoas morreram em função do novo coronavírus. As vítimas são dois homens e duas mulheres, as idades variam de 40 a 69 anos. Em Colatina, a taxa de letalidade da doença é de 1,16%.