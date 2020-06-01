Profissionais de saúde realizam a segunda etapa do inquérito sorológico. Em Viana o primeiro bairro visitado foi Vila Betânia II. Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Coronavírus no ES - 30% dos infectados são assintomáticos

Entre a primeira e a segunda etapa do inquérito sorológico foi detectado aumento do número de casos de indivíduos assintomáticos para o novo coronavírus no Espírito Santo . Atualmente, 30,5% das pessoas que contraíram Covid-19 não apresentaram nenhum sintoma da doença. O percentual representa 63 mil de um total de 206,5 mil que já foram infectados pelo vírus.

As informações foram passada pelo secretário de Estado da saúde , Nésio Fernandes, durante a divulgação dos resultados da 2ª fase do inquérito sorológico na tarde desta segunda-feira (01). A pesquisa foi realizada entre os dias 27 e 29 de maio.

"Comparando as duas etapas, tivemos 19,6% de casos assintomáticos na primeira etapa e tivemos 30,5% na segunda. Ocorreu também uma mudança nos números de pacientes que tiveram apenas um sintoma, passando de 20,6% para 14,2%. Já com dois e três sintomas a proporção foi mantida. O que reduziu, em quase cinco pontos percentuais, foi a quantidade de pacientes com quatro ou mais sintomas", explicou o secretário de saúde.

Perfil segunda fase do Inquérito Sorológico: casos positivos Crédito: Reprodução/Sesa

A segunda fase do inquérito sorológico ainda mostrou que o número de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus passou de 2,1% (84.391 pessoas), na primeira etapa, para 5,14% (206.559), na segunda. O que representa um aumento de 144,7%. "Diante destes números é possível considerar o risco de uma sobrecarga do sistema de saúde", explicou o secretário.

Segundo Nésio Fernande, até agora as projeções e simulações dos dados da pandemia no Estado eram feitas com as informações de outros países e regiões, como a China, Irã, Europa e Estados Unidos. Passados quase 100 dias de enfrentamento da pandemia e tendo agora o inquérito sorológico, além de uma quantidade grande de pacientes internados, já é possível reconhecer qual o padrão de comportamento da Covid-19 de acordo com as características do Espírito Santo - população, clima, grau de urbanização das cidades e forma de interação social.