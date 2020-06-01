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Coronavírus no ES: 30% dos infectados são assintomáticos

De acordo com os dados da 2ª fase do Inquérito Sorológico do Estado, percentual representa 63 mil pessoas de um total de 206,5 mil pacientes já contaminados pelo vírus no ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 17:49

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 17:49

Profissionais de saúde realizam a segunda etapa do inquérito sorológico. Em Viana o primeiro bairro visitado foi Vila Betânia II.
Profissionais de saúde realizam a segunda etapa do inquérito sorológico. Em Viana o primeiro bairro visitado foi Vila Betânia II. Crédito: Ricardo Medeiros
Coronavírus no ES - 30% dos infectados são assintomáticos
Entre a primeira e a segunda etapa do inquérito sorológico foi detectado aumento do número de casos de indivíduos assintomáticos para o novo coronavírus no Espírito Santo. Atualmente, 30,5% das pessoas que contraíram Covid-19 não apresentaram nenhum sintoma da doença. O percentual representa 63 mil de um total de 206,5 mil que já foram infectados pelo vírus.
As informações foram passada pelo secretário de Estado da saúde, Nésio Fernandes, durante a divulgação dos resultados da 2ª fase do inquérito sorológico na tarde desta segunda-feira (01). A pesquisa foi realizada entre os dias 27 e 29 de maio.
"Comparando as duas etapas, tivemos 19,6% de casos assintomáticos na primeira etapa e tivemos 30,5% na segunda. Ocorreu também uma mudança nos números de pacientes que tiveram apenas um sintoma, passando de 20,6% para 14,2%. Já com dois e três sintomas a proporção foi mantida. O que reduziu, em quase cinco pontos percentuais, foi a quantidade de pacientes com quatro ou mais sintomas", explicou o secretário de saúde.
Perfil segunda fase do Inquérito Sorológico: casos positivos
Perfil segunda fase do Inquérito Sorológico: casos positivos Crédito: Reprodução/Sesa
A segunda fase do inquérito sorológico ainda mostrou que o número de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus passou de 2,1% (84.391 pessoas), na primeira etapa, para 5,14% (206.559), na segunda. O que representa um aumento de 144,7%. "Diante destes números é possível considerar o risco de uma sobrecarga do sistema de saúde", explicou o secretário.
Segundo Nésio Fernande, até agora as projeções e simulações dos dados da pandemia no Estado eram feitas com as informações de outros países e regiões, como a China, Irã, Europa e Estados Unidos. Passados quase 100 dias de enfrentamento da pandemia e tendo agora o inquérito sorológico, além de uma quantidade grande de pacientes internados, já é possível reconhecer qual o padrão de comportamento da Covid-19 de acordo com as características do Espírito Santo - população, clima, grau de urbanização das cidades e forma de interação social. 

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"A partir desse momento, tanto com o inquérito sorológico e aumento da testagem, estudos e analises que podemos fazer, podemos refinar ainda mais o conjunto de decisões para o enfrentamento da pandemia", avaliou Nésio.

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