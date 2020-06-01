Sesa contrata leitos de UTI em hospital de funcionários públicos em Vitória

O resumo do contrato, publicado nesta segunda-feira (1º) no Diário Oficial do Estado, indica que a Sesa vai pagar R$ 2,884 milhões mensais pela parceria, que tem previsão de durar três meses.

Embora esses sejam leitos para atender a especialidade de ortopedia de média e alta complexidade, a medida pode ser importante para desafogar os hospitais que atendem casos de coronavírus na Grande Vitória.

Em todo o Espírito Santo, 80,23% dos leitos do SUS exclusivos para a doença estão ocupados. Já os leitos de enfermaria, destinados a pacientes com quadro menos grave, mas que necessitam ficar internados e em isolamento, estão com taxa de ocupação em 68,21% na rede pública estadual. São 604 vagas, sendo 412 preenchidas. A região com menos vagas em enfermarias é a Norte, cuja ocupação chegou a 72,93%.