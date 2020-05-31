Coronavírus: Espírito Santo registra 604 mortes e 13.690 casos

Sepultamento de Elson José Novaes, 65 anos, padeiro, vítima de Covid-19, no cemitério Boa Vista em Maruípe (Vitória/ES) Crédito: Vitor Jubini

13.690 pessoas foram infectadas e 604 perderam a vida após contrair a 235 novos pacientes infectados e 21 óbitos. O coronavírus continua avançando no Espírito Santo . Não são apenas números.foram infectadas eapós contrair a Covid-19 , até a tarde deste domingo (31). De acordo com as informações que foram atualizadas no painel da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) , entre a noite de sábado (30) e a tarde deste domingo foram registradosinfectados e

O número de pacientes curados também aumentou. Um total de 312 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o novo coronavírus, sendo que o Estado contabiliza um total de 7.732 pessoas curadas. Atualmente, a taxa de letalidade da doença no Espírito Santo é de 4,41%. Até o momento, 47.373 testes da doença foram realizados em todo o Estado.

Entre os municípios com mais casos do coronavírus, Serra lidera o ranking do Estado, com 2.508 registros da doença, seguido por Vitória (2.453), Vila Velha (2.423) e Cariacica (1.831). Já se olharmos os dados por bairros, Jardim Camburi, na Capital capixaba, está na frente no número de casos com 339 pessoas infectadas.

PROJEÇÕES PARA JUNHO

E as projeções feitas pelo governo do Estado mostram que o número de óbitos pelo coronavírus pode chegar a mil em junho. Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, na manhã da última quinta-feira (28), o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes. afirmou que o comportamento da doença pode levar o Espírito Santo a registrar esse aumento já no próximo mês.

"Nós temos uma doença de difícil manejo, os pacientes evoluem para o estado crítico muito rapidamente. Podemos chegar ao mês de junho com o número de mil óbitos, pelo comportamento da doença. A doença tem uma letalidade muito alta, por exemplo, em pessoas acima de 90 anos, chega a 40%. Com pessoas entre 80 e 89 anos, chega a 33% de letalidade. É uma doença que mata e não tem tratamento específico" Nésio Fernandes - Secretário estadual de Saúde

TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS

E, após uma queda na taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTIs) para atender pacientes graves da Covid-19 no Espírito Santo, o índice voltou a subir neste domingo. Agora, 80,23% dos leitos do SUS exclusivos para a doença estão ocupados no Estado. Até a noite de sábado (30), a taxa estava em 76,26%.

São 426 vagas de UTI ocupadas de um total de 531 na rede pública para o coronavírus. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).

Na Grande Vitória, região que concentra o maior número de casos e mortes por Covid-19, a taxa de ocupação de UTIs públicas subiu de 84,5% para 88,19% neste domingo. É a maior proporção entre as regiões do Estado, seguida pela região Norte (60,4% vagas de UTI ocupadas).

Já os leitos de enfermaria, destinados a pacientes com quadro menos grave, mas que necessitam ficar internados e em isolamento, estão com taxa de ocupação em 68,21% na rede pública estadual. São 604 vagas, sendo 412 preenchidas. A região com menos vagas em enfermarias é a Norte, cuja ocupação chegou a 72,93%.

No sábado, o governo também divulgou um novo mapa de risco da Covid-19 com as restrições para cada município capixaba . Nenhuma cidade foi classificada como de risco extremo. Agora são 12 municípios enquadrados no risco alto - sendo três novos: Piúma, Marechal Floriano e Santa Teresa. Além deles, 52 foram classificados como em risco moderado e outros 14 como risco baixo.

FOTOJORNALISMO: A DOR DAS FAMÍLIAS QUE PERDERAM ENTES QUERIDOS PARA A COVID-19

A última despedida

PREVINA-SE

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.