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Números da pandemia

Coronavírus: Espírito Santo registra 604 mortes e 13.690 casos

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, entre a noite de sábado (30) e a tarde deste domingo (31) foram registrados 253 novos infectados e 21 mortes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2020 às 16:52

Publicado em 31 de Maio de 2020 às 16:52

Vitória - ES - Sepultamento de Elson José Novaes, 65 anos, padeiro, vítima de covid-19, no cemitério Boa Vista em Maruípe.
Sepultamento de Elson José Novaes, 65 anos, padeiro, vítima de Covid-19, no cemitério Boa Vista em Maruípe (Vitória/ES) Crédito: Vitor Jubini
O coronavírus continua avançando no Espírito Santo. Não são apenas números. 13.690 pessoas foram infectadas e 604 perderam a vida após contrair a Covid-19, até a tarde deste domingo (31). De acordo com as informações que foram atualizadas no painel da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), entre a noite de sábado (30) e a tarde deste domingo foram registrados 235 novos pacientes infectados e 21 óbitos
Na última sexta-feira, o secretário de Estado de Saúde, Nésio Fernandes, afirmou em entrevista coletiva que o Espírito Santo deveria ultrapassar a marca de 600 mortos pela doença até este domingo (31), o que se concretizou.
O número de pacientes curados também aumentou. Um total de 312 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o novo coronavírus, sendo que o Estado contabiliza um total de 7.732 pessoas curadas. Atualmente, a taxa de letalidade da doença no Espírito Santo é de 4,41%. Até o momento, 47.373 testes da doença foram realizados em todo o Estado. 
Entre os municípios com mais casos do coronavírus, Serra lidera o ranking do Estado, com 2.508 registros da doença, seguido por Vitória (2.453), Vila Velha (2.423) e Cariacica (1.831). Já se olharmos os dados por bairros, Jardim Camburi, na Capital capixaba, está na frente no número de casos com 339 pessoas infectadas.

PROJEÇÕES PARA JUNHO

E as projeções feitas pelo governo do Estado mostram que o número de óbitos pelo coronavírus pode chegar a mil em junho. Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, na manhã da última quinta-feira (28), o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes. afirmou que o comportamento da doença pode levar o Espírito Santo a registrar esse aumento já no próximo mês.
"Nós temos uma doença de difícil manejo, os pacientes evoluem para o estado crítico muito rapidamente. Podemos chegar ao mês de junho com o número de mil óbitos, pelo comportamento da doença. A doença tem uma letalidade muito alta, por exemplo, em pessoas acima de 90 anos, chega a 40%. Com pessoas entre 80 e 89 anos, chega a 33% de letalidade. É uma doença que mata e não tem tratamento específico"
Nésio Fernandes - Secretário estadual de Saúde

TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS

E, após uma queda na taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTIs) para atender pacientes graves da Covid-19 no Espírito Santo, o índice voltou a subir neste domingo. Agora, 80,23% dos leitos do SUS exclusivos para a doença estão ocupados no Estado. Até a noite de sábado (30), a taxa estava em 76,26%.
São 426 vagas de UTI ocupadas de um total de 531 na rede pública para o coronavírus. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na Grande Vitória, região que concentra o maior número de casos e mortes por Covid-19, a taxa de ocupação de UTIs públicas subiu de 84,5% para 88,19% neste domingo. É a maior proporção entre as regiões do Estado, seguida pela região Norte (60,4% vagas de UTI ocupadas).
Já os leitos de enfermaria, destinados a pacientes com quadro menos grave, mas que necessitam ficar internados e em isolamento, estão com taxa de ocupação em 68,21% na rede pública estadual. São 604 vagas, sendo 412 preenchidas. A região com menos vagas em enfermarias é a Norte, cuja ocupação chegou a 72,93%.

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No sábado, o governo também divulgou um novo mapa de risco da Covid-19 com as restrições para cada município capixaba. Nenhuma cidade foi classificada como de risco extremo. Agora são 12 municípios enquadrados no risco alto - sendo três novos: Piúma, Marechal Floriano e Santa Teresa. Além deles, 52 foram classificados como em risco moderado e  outros 14 como risco baixo.

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PREVINA-SE 

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias. 
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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