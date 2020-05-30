Coronavírus no ES: Piúma passa a fazer parte do grupo de risco alto

O município de Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, passa a fazer parte do grupo de cidades de risco alto para transmissão do novo coronavírus. A mudança foi divulgada pelo Governo do Estado na tarde deste sábado (30). Com a nova classificação, que passa a valer na segunda-feira (1º), a prefeitura da cidade terá de adotar medidas mais restritivas à circulação de pessoas.
De acordo com o governo, agora são 12 municípios enquadrados no risco alto. Além de Piúma, Boa Esperança, Cariacica, Fundão, Marataízes, Marechal Floriano, Presidente Kennedy, Santa Teresa, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória, integram o grupo. Outros 52 cidades estão em risco moderado e 14 em risco baixo.
Piúma, que tem pouco mais de 21 mil habitantes, tem até o início da tarde deste sábado, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 76 casos confirmados e uma morte. A mudança começa a valer a partir da próxima segunda-feira (1º) e irá até o domingo (07).
A Matriz de Risco, elaborada pelo Governo do Estado, leva em conta critérios de classificação o coeficiente de incidência de casos confirmados nos municípios, a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), os índices de isolamento social e de letalidade da doença, além do percentual da população acima dos 60 anos considerado como grupo de risco.
A Prefeitura de Piúma foi procurada pela reportagem, mas não respondeu à demanda até a publicação desta matéria.