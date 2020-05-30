Coronavírus no ES: Piúma passa a fazer parte do grupo de risco alto

De acordo com o governo, agora são 12 municípios enquadrados no risco alto. Além de Piúma, Boa Esperança, Cariacica, Fundão, Marataízes, Marechal Floriano, Presidente Kennedy, Santa Teresa, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória, integram o grupo. Outros 52 cidades estão em risco moderado e 14 em risco baixo.

A Matriz de Risco, elaborada pelo Governo do Estado, leva em conta critérios de classificação o coeficiente de incidência de casos confirmados nos municípios, a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), os índices de isolamento social e de letalidade da doença, além do percentual da população acima dos 60 anos  considerado como grupo de risco.