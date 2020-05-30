Shoppings, aulas suspensas, uso da cloroquina... Veja últimas decisões no ES

Desde que a pandemia do novo coronavírus começou, o capixaba passou a conviver com uma série de mudanças: de isolamento social a estabelecimentos fechados. O momento exige constante adaptação às alterações que surgem a todo momento. Na última sexta-feira (29), após reunião com os membros da Sala de Situação do Estado, novas diretrizes entraram em vigor. Abaixo listamos, ponto a ponto, as últimas mudanças no Espírito Santo por conta da pandemia da Covid-19.
SHOPPINGS VÃO REABRIR NA SEGUNDA-FEIRA (01)
Fechados desde o dia 19 de março, os shopping centers vão voltar a funcionar a partir de segunda-feira (1°). As lojas terão funcionamento limitado a seis horas diárias, mas os centros de compras ficarão abertos das 12h às 20 horas. O funcionamento será de segunda a sexta-feira. Das 12h às 18h, poderão abrir as lojas âncoras e megalojas, que são as maiores. Já das 14h às 20h, abrem as lojas satélites.
Será obrigatório o uso de máscara e haverá limitação na entrada de pessoas tanto no shopping (podendo entrar 1 pessoa por cada 22 metros quadrados de área) quanto dentro das lojas (1 pessoa para cada 10 metros quadrados de loja). Menores de 12 anos não poderão frequentar os shoppings.
CINEMAS SEGUEM FECHADOS
Os estabelecimentos de alimentação vão funcionar apenas das 12h às 16h. Após isso, as praças de alimentação serão fechadas para os clientes e os restaurantes poderão ficar abertos apenas atendendo por delivery. Cinemas, teatros e áreas de eventos e lazer ficarão fechados.
ESCOLAS E FACULDADES SEGUEM FECHADAS
As aulas seguem suspensas em todo o Estado até o dia 30 de junho. A proibição é válida para os sistemas públicos e privados de ensino infantil, fundamental, médio e superior. No entanto, cursos livres, como de idiomas e informática, podem funcionar com restrições.
UFES MANTÉM AULAS SUSPENSAS
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) também confirmou novo adiamento das aulas presenciais, com prazo até o dia 30 de junho. Outra definição do conselho da universidade foi que, quando houver a possibilidade de retorno das atividades presenciais, a comunidade acade?mica sera? avisada com uma antecede?ncia de 15 dias.
AULAS VIRTUAIS NO IFES
O Ifes retornou às aulas de forma virtual desde a última segunda-feira (25). As aulas presenciais, porém, permanecem suspensas até o dia 30 de junho. De acordo com a instituição, as atividades administrativas acontecem preferencialmente de forma remota e o atendimento presencial ao público externo continua suspenso.
USO DA CLOROQUINA FOI SUSPENSO
A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) mudou a orientação sobre uso do medicamento cloroquina em pacientes com Covid-19. A fórmula, associada à azitromicina, era usada desde o início da pandemia, nos infectados que estavam nas Unidades de Tratamento intensivo (UTI), ou seja, em estado grave. Mas essa medida de prescrição foi suspensa aqui no Estado nesta semana.
Na atualização, o protocolo médico orienta não recomendar o uso da cloroquina também em pacientes com quadros leves, pois não existem evidencias científicas ou boa prática médica que sustente a prescrição nestes casos.