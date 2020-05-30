Comércio fica proibido de abrir aos sábados em mais 49 cidades do ES

Comércio na avenida Jerônimo Monteiro no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

O governo do Espírito Santo ampliou as restrições para o funcionamento do comércio nos fins de semana. Os municípios classificados como de risco moderado (amarelo) de transmissão da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus , só poderão ter as lojas abertas de segunda a sexta-feira.

Atualmente, 49 cidades capixabas estão classificadas dessa forma. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (29) em reunião da Sala de Situação do Estado e será publicada no Diário Oficial neste sábado (1°), tendo validade portanto a partir da próxima semana.

A restrição será válida para todo o comércio não essencial, segundo a secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro. As lojas nessas cidades já podiam abrir de segunda a sábado, revezando em turnos.

Até o momento, apenas as cidades classificadas como de alto risco (vermelho), como as da Grande Vitória, não podiam abrir o comércio não essencial aos sábados.

De acordo com Lenise, o objetivo da medida é evitar aglomerações e movimentações desnecessárias das pessoas como a passeio ou lazer nos finais de semana.

VEJA O MAPA COM A ATUAL CLASSIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS VÁLIDA ATÉ ESTE FINAL DE SEMANA