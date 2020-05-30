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Coronavírus

Comércio fica proibido de abrir aos sábados em mais 49 cidades do ES

Restrição que já acontece em 11 cidades de alto risco, entre elas as da Grande Vitória, vai valer para atividades não essenciais em municípios considerados de risco moderado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 22:30

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 22:30

Vitória - ES - Abertura do comércio na avenida Jerônimo Monteiro no Centro de Vitória.
Comércio na avenida Jerônimo Monteiro no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini
O governo do Espírito Santo ampliou as restrições para o funcionamento do comércio nos fins de semana. Os municípios classificados como de risco moderado (amarelo) de transmissão da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, só poderão ter as lojas abertas de segunda a sexta-feira.
Atualmente, 49 cidades capixabas estão classificadas dessa forma. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (29) em reunião da Sala de Situação do Estado e será publicada no Diário Oficial neste sábado (1°), tendo validade portanto a partir da próxima semana.

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A restrição será válida para todo o comércio não essencial, segundo a secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro. As lojas nessas cidades já podiam abrir de segunda a sábado, revezando em turnos.
Até o momento, apenas as cidades classificadas como de alto risco (vermelho), como as da Grande Vitória, não podiam abrir o comércio não essencial aos sábados.

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De acordo com Lenise, o objetivo da medida é evitar aglomerações e movimentações desnecessárias das pessoas como a passeio ou lazer nos finais de semana.
Na mesma reunião, o governo permitiu que os shoppings centers reabram as portas no Estado a partir do dia 1° de junho, mas também com funcionamento apenas de segunda a sexta-feira e em horário reduzido.

VEJA O MAPA COM A ATUAL CLASSIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS VÁLIDA ATÉ ESTE FINAL DE SEMANA

Mapa do Espírito Santo: 11 cidades são de alto risco, 49 de moderado e 18 de baixo risco
Mapa do Espírito Santo: 11 cidades são de alto risco, 49 de moderado e 18 de baixo risco Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo

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