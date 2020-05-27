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Emprego

Veja as cidades que perderam e as que criaram vagas durante a pandemia

Dados do Caged mostram que alguns municípios foram mais afetados que outros pela pandemia de coronavírus.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 18:38

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 18:38

Carteira profissional do Mistério do Trabalho e Previdência Social
Carteira profissional do Mistério do Trabalho e Previdência Social Crédito: Carlos Alberto Silva
O Espírito Santo perdeu 18,8 mil postos de trabalho entre janeiro e abril deste ano, 17,8 mil só no último mês. Esse número representa uma queda de 2,5%  na oferta de vagas em relação aos quatro primeiros meses do ano passado. Contudo, algumas cidades sofreram mais com a perda de oportunidades de trabalho do que outras.
Cidades do litoral Sul do Estado, como Anchieta, Piúma, Guarapari e Marataízes, registraram uma queda proporcional maior, de mais de 8%, segundo dados do Caged divulgados nesta quarta-feira (27).
Nesses municípios, o turismo tem grande influência econômica e, desde o início da pandemia, setores como hotéis e restaurantes ficaram praticamente paralisados.

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Já entre as cidades na Grande Vitória, a mais afetada foi Cariacica. Houve redução de 4,7% nas vagas, o que representa o fechamento de 2,4 mil postos de trabalho.
A Serra perdeu 2,7 mil vagas, uma redução de 2,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Vitória teve queda de 3,5 mil  (-2,5%) e Vila Velha, 2,8 mil (-3,2%).
Na contramão desses locais, os dados mostram ainda que em 19 municípios do Estado houve saldo positivo de empregos, ou seja, houve mais contratações do que demissões mesmo durante a pandemia de coronavírus.
A maioria dessas localidades tem a agricultura como principal atividade econômica. Ainda segundo o Caged, o setor agropecuário foi o único que gerou empregos durante o período de pandemia.
O Caged considera apenas os empregos formais, ou seja, aqueles com carteira assinada. Veja abaixo a situação de cada cidade:

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