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Combate ao coronavírus

Cariacica notifica 40 lojas que abriram neste sábado de forma irregular

Comércio da Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, foi fiscalizado por equipes da prefeitura e da Polícia Militar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2020 às 12:18

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 12:18

Coronavírus no ES: Cariacica notifica 40 estabelecimentos que abriram neste sábado (30)
Coronavírus no ES: Cariacica notifica 40 estabelecimentos que abriram neste sábado (30) Crédito: Prefeitura de Cariacica/Divulgação
Em menos de 2 horas, uma ação da Prefeitura de Cariacica com uma equipe de fiscalização da Polícia Militar (PM) notificou quarenta estabelecimentos da Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, que insistiram em abrir neste sábado (30). Em meio à pandemia do novo coronavírus, no Espírito Santo, lojas de rua só podem funcionar alternadamente em dias de semana e devem permanecer fechadas sábado e domingo, como prevê decreto do governo do Estado.
De acordo com a prefeitura, a fiscalização começou por volta das 10h deste sábado (30) e à medida que avançava, outros comerciantes que abriram as portas fecharam suas lojas antes mesmo de as equipes da prefeitura e PM cumprirem a notificação. Vendedores ambulantes também foram retirados do local, segundo o órgão.

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Em entrevista ao ES1, da TV Gazeta, deste sábado (30), o secretário de Desenvolvimento e Meio Ambiente de Cariacica, Claudio Denicoli, alertou que centenas de estabelecimentos da cidade já foram multados e aproximadamente 6 mil comerciantes, abordados. "E as pessoas não se conscientizam. A fiscalização não parou desde o dia 20 de março e vamos tomar medidas mais rigorosas, como apreensão e condução dos responsáveis à delegacia. Mas é preciso deixar claro que só haverá resultado satisfatório do isolamento quando todos se conscientizarem", falou. 
Podem ficar abertos aos finais de semana supermercados e lojas que vendem itens essenciais, como farmácias, distribuidoras de gás e de água, padarias, lojas de produtos alimentícios e de animais, comércio agrícola, lojas de conveniência, postos de combustível, oficina de reparos de veículos automotores e lojas de vendas de materiais hospitalares.

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