Fotojornalismo: a dor pelas vidas que foram perdidas para o coronavírus

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o Espírito Santo perdeu 569 vidas, de acordo com dados atualizados do Painel Covid-19, disponibilizado pelo governo do Estado e atualizado na noite da última sexta-feira (29). Mais de 500 pessoas perderam a batalha contra um inimigo invisível, que está levando dor e sofrimento a várias famílias capixabas. O olhar sensível do fotógrafo Vitor Jubini registrou dois sepultamentos nesta sexta (29), no Cemitério de Maruípe, em Vitória.
"Conversei com familiares, que, gentilmente, autorizaram acompanhar as despedidas. Eles me contaram como eram os parentes que se foram. São momentos de muita tristeza, em que a câmera precisa ter um olhar humanitário para registrar a dor"