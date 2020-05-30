Veja em que situação está a sua cidade de acordo com a matriz de risco para a Covid-19

O Governo do Espírito Santo divulgou neste sábado (30) o novo Mapa de Risco da Covid-19, que terá vigência entre a próxima segunda-feira (01) e o domingo (07). Agora são 12 municípios enquadrados no risco alto - sendo três novos: Piúma, Marechal Floriano e Santa Teresa; além de 52 em risco moderado e 14 em risco baixo.
Os municípios de risco alto, passaram de 11 para 12, os de risco moderado passaram de 49 para 52 e os de risco baixo passaram de 14 para 18. A portaria com a nova classificação será publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado.
A matriz de risco, que está em sua terceira fase, leva em consideração como critérios de classificação o Coeficiente de Incidência de casos confirmados nos municípios, a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), os índices de isolamento social e de letalidade da doença, além do percentual da população acima dos 60 anos considerado como grupo de risco. Entenda como está a situação no seu município e o que muda nesta semana na lista abaixo.
MUNICÍPIOS COM RISCO ALTO
Para os municípios de risco alto, há determinações como o isolamento social com intervenção local e aplicação de sanção; determinação para uso de máscaras; restrição de passageiros em pé nos ônibus; obrigatoriedade da utilização de CartãoGV (válido para Grande Vitória) no transporte público; obrigatoriedade do uso de máscaras para tripulantes e passageiros; barreiras sanitárias nos limites dos municípios com controle rigoroso, por meio de autoridades municipal e estadual com o apoio das Forças Armadas; e barreira sanitária nas rodoviárias.
Já a área comercial dos serviços não essenciais, a abertura é gradual e alternada de segunda à sexta-feira; com medidas qualificadas - obrigatoriedade do uso de máscaras para funcionários e clientes; não podendo funcionar aos fins de semana; sujeito a aplicação de multa.
- Vitória
- Vila Velha
- Cariacica
- Serra
- Viana
- Piúma
- Santa Teresa
- Marechal Floriano
- Boa Esperança
- Fundão
- Marataízes
- Presidente Kannedy
RISCO MODERADO
Jaguaré, Mantenópolis, Alto Rio Novo e Ibatiba são os municípios que passaram de risco baixo para risco moderado. A posição inclui algumas recomendações como o isolamento social com intervenção local da autoridade pública; medidas de proteção (uso de máscara e ampliação das medidas de higiene); limitação de pessoas por veículo no transporte público (redução de 35% da frota); orientação da utilização do CartãoGV nos ônibus (válido para a Grande Vitória) e suspensão da utilização do transporte público por idosos em horários de pico.
Há também a orientação para controle de entrada no município com barreiras sanitárias, por meio de autoridade municipal e barreira sanitária nas rodoviárias. Já no comércio, a medida inclui que os estabelecimentos funcionem de segunda à sexta-feira, tomando as medidas qualificadas - com obrigatoriedade do uso de máscaras para funcionários e clientes; a partir da próxima semana, os comércios de serviço não essencial terão, obrigatoriamente, que fechar aos sábados; além de escalonamento de horários de funcionamento por, no mínimo, dois turnos em municípios acima de 70 mil habitantes, com organização a critério do município.
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Gandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Iconha
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Mimoso do Sul
- Mucuri
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Vila Valério
RISCO BAIXO
Brejetuba é a cidade que passou para risco baixo na última atualização. Na região, como em outros municípios da lista, há medidas de orientação como conscientização para isolamento e distanciamento social; adoção de medidas de proteção (máscaras e higiene) e recomendação para que as pessoas dos grupos de risco permaneçam em isolamento total; orientação para controle de entrada no município com barreiras sanitárias, por meio da autoridade municipal e barreira sanitária nas rodoviárias.
Além disso, há as medidas comerciais, que incluem funcionamento de todos os estabelecimentos com medidas qualificadas: um cliente por dez metros quadrados, obrigatoriedade do uso de máscaras para funcionários e observação do distanciamento social em filas e funcionamento entre 10h e 17h nos municípios com menos de 70 mil habitantes. Veja a lista:
- Brejetuba
- Conceição da Barra
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Governador Lindenberg
- Ibitirama
- Irupi
- Jerônimo Monteiro
- Marilândia
- Montanha
- Pedro Canário
- Rio Bananal
- Sooretama
- Vila Pavão
APELO PARA ISOLAMENTO SOCIAL
O coronel Alexandre Cerqueira, comandante geral do Corpo de Bombeiros, explicou que o período operacional do Mapa de Risco é semanal. No entanto, o governo faz um monitoramento constante e, se for avaliado uma mudança súbita na quantidade de casos, esse monitoramento pode sofrer alguma mudança antecipada.
Ele ainda afirmou que se algum município chegar em Risco Extremo, pode ser adotado o Lockdown (bloqueio total). Para garantir que os comércios obedeçam as regras impostas para cada região, ele afirma que o Estado e os municípios estão intensificando as fiscalizações.
"Nos lugares que passaram para risco alto, como Piúma, agora o comércio funciona em dias alternados, as fiscalizações são mais robustas, e próprio município deve mudar um pouco tom da fiscalização, pois cada município tem um contexto diferente e pode aplicar restrições como em locais de praia, montanha ou parques. Nesse momento eu faço um apelo para o isolamento social, o uso de máscara é fundamental e a higienização. É importante toda a comunidade aderir esse processo, colaborar. porque é um enfrentamento a um fenômeno que existe e temos que enfrentar juntos", afirmou.