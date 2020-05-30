Veja em que situação está a sua cidade de acordo com a matriz de risco para a Covid-19

No bairro Glória, em Vila Velha, é possível ver pessoas atendendo à determinação do governo de usar máscara de proteção contra o novo coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva

Os municípios de risco alto, passaram de 11 para 12, os de risco moderado passaram de 49 para 52 e os de risco baixo passaram de 14 para 18. A portaria com a nova classificação será publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado.

A matriz de risco, que está em sua terceira fase, leva em consideração como critérios de classificação o Coeficiente de Incidência de casos confirmados nos municípios, a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), os índices de isolamento social e de letalidade da doença, além do percentual da população acima dos 60 anos  considerado como grupo de risco. Entenda como está a situação no seu município e o que muda nesta semana na lista abaixo.

MUNICÍPIOS COM RISCO ALTO

Para os municípios de risco alto, há determinações como o isolamento social com intervenção local e aplicação de sanção; determinação para uso de máscaras; restrição de passageiros em pé nos ônibus; obrigatoriedade da utilização de CartãoGV (válido para Grande Vitória) no transporte público; obrigatoriedade do uso de máscaras para tripulantes e passageiros; barreiras sanitárias nos limites dos municípios com controle rigoroso, por meio de autoridades municipal e estadual com o apoio das Forças Armadas; e barreira sanitária nas rodoviárias.

Já a área comercial dos serviços não essenciais, a abertura é gradual e alternada de segunda à sexta-feira; com medidas qualificadas - obrigatoriedade do uso de máscaras para funcionários e clientes; não podendo funcionar aos fins de semana; sujeito a aplicação de multa.

Vitória

Vila Velha

Cariacica

Serra

Viana

Piúma

Santa Teresa

Marechal Floriano

Boa Esperança

Fundão

Marataízes

Presidente Kannedy

RISCO MODERADO

Jaguaré, Mantenópolis, Alto Rio Novo e Ibatiba são os municípios que passaram de risco baixo para risco moderado. A posição inclui algumas recomendações como o isolamento social com intervenção local da autoridade pública; medidas de proteção (uso de máscara e ampliação das medidas de higiene); limitação de pessoas por veículo no transporte público (redução de 35% da frota); orientação da utilização do CartãoGV nos ônibus (válido para a Grande Vitória) e suspensão da utilização do transporte público por idosos em horários de pico.

Há também a orientação para controle de entrada no município com barreiras sanitárias, por meio de autoridade municipal e barreira sanitária nas rodoviárias. Já no comércio, a medida inclui que os estabelecimentos funcionem de segunda à sexta-feira, tomando as medidas qualificadas - com obrigatoriedade do uso de máscaras para funcionários e clientes; a partir da próxima semana, os comércios de serviço não essencial terão, obrigatoriamente, que fechar aos sábados ; além de escalonamento de horários de funcionamento por, no mínimo, dois turnos em municípios acima de 70 mil habitantes, com organização a critério do município.

Afonso Cláudio

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alegre

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta

Apiacá

Aracruz

Atílio Vivacqua

Baixo Gandu

Barra de São Francisco

Bom Jesus do Norte

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Colatina

Conceição do Castelo

Domingos Martins

Ecoporanga

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Iconha

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jaguaré

João Neiva

Laranja da Terra

Linhares

Mantenópolis

Mimoso do Sul

Mucuri

Muniz Freire

Muqui

Nova Venécia

Pancas

Pinheiros

Ponto Belo

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São José do Calçado

São Mateus

São Roque do Canaã

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Vila Valério

RISCO BAIXO

Brejetuba é a cidade que passou para risco baixo na última atualização. Na região, como em outros municípios da lista, há medidas de orientação como conscientização para isolamento e distanciamento social; adoção de medidas de proteção (máscaras e higiene) e recomendação para que as pessoas dos grupos de risco permaneçam em isolamento total; orientação para controle de entrada no município com barreiras sanitárias, por meio da autoridade municipal e barreira sanitária nas rodoviárias.

Além disso, há as medidas comerciais, que incluem funcionamento de todos os estabelecimentos com medidas qualificadas: um cliente por dez metros quadrados, obrigatoriedade do uso de máscaras para funcionários e observação do distanciamento social em filas e funcionamento entre 10h e 17h nos municípios com menos de 70 mil habitantes. Veja a lista:

Brejetuba

Conceição da Barra

Divino de São Lourenço

Dores do Rio Preto

Governador Lindenberg

Ibitirama

Irupi

Jerônimo Monteiro

Marilândia

Montanha

Pedro Canário

Rio Bananal

Sooretama

Vila Pavão

APELO PARA ISOLAMENTO SOCIAL

O coronel Alexandre Cerqueira, comandante geral do Corpo de Bombeiros, explicou que o período operacional do Mapa de Risco é semanal. No entanto, o governo faz um monitoramento constante e, se for avaliado uma mudança súbita na quantidade de casos, esse monitoramento pode sofrer alguma mudança antecipada.

Ele ainda afirmou que se algum município chegar em Risco Extremo, pode ser adotado o Lockdown (bloqueio total). Para garantir que os comércios obedeçam as regras impostas para cada região, ele afirma que o Estado e os municípios estão intensificando as fiscalizações.