Hospitais do Sul do ES terão 30 leitos de UTI a partir da próxima semana

Guaçuí, na Região do Caparaó, também passará a ter leitos de UTI para o tratamento dos pacientes contaminados pelo novo coronavírus. A informação foi publicada neste sábado (30) nas redes sociais do governador do Estado, Renato Casagrande. Além dos 10 leitos do município, o Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim, também terá 20 novas vagas.
Segundo Casagrande, a ampliação de leitos ocorrerá a partir da próxima semana. O município de Guaçuí tem 38 casos confirmados, 24 curados e três mortes, segundo dados do Painel Covid-19, divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Atualmente, a unidade de referência no Sul do Estado é a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. A unidade conta com 27 leitos de UTI, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Saúde). Deste total, 18 estão ocupadas com pacientes com Covid-19.
Para atender aos pacientes que não estão contaminados pela doença, mas que também precisam de UTI, outra unidade em Cachoeiro ampliou a oferta de vagas. O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa) conta a partir desta segunda-feira (1º) com 10 novos leitos de UTI. As ocupações serão ofertadas por meio da central de regulação de vagas.