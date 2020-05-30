Hospitais do Sul do ES terão 30 leitos de UTI a partir da próxima semana

Segundo Casagrande, a ampliação de leitos ocorrerá a partir da próxima semana. O município de Guaçuí tem 38 casos confirmados, 24 curados e três mortes, segundo dados do Painel Covid-19, divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Para atender aos pacientes que não estão contaminados pela doença, mas que também precisam de UTI, outra unidade em Cachoeiro ampliou a oferta de vagas. O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa) conta a partir desta segunda-feira (1º) com 10 novos leitos de UTI. As ocupações serão ofertadas por meio da central de regulação de vagas.