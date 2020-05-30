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Covid-19

Hospitais do Sul do ES terão 30 leitos de UTI a partir da próxima semana

Santa Casa de Guaçuí vai ganhar 10 leitos e o Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim, terá 20 novas vagas para tratar pacientes com coronavírus ; ampliação tem o objetivo de desafogar atendimento em Cachoeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2020 às 18:26

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 18:26

Santa Casa de Guaçuí
Santa Casa de Guaçuí agora vai ter leitos de UTI para tratar pacientes com Covid-19  Crédito: Reprodução
Guaçuí, na Região do Caparaó, também passará a ter leitos de UTI para o tratamento dos pacientes contaminados pelo novo coronavírus. A informação foi publicada neste sábado (30) nas redes sociais do governador do Estado, Renato Casagrande. Além dos 10 leitos do município, o Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim, também terá 20 novas vagas.
Segundo Casagrande, a ampliação de leitos ocorrerá a partir da próxima semana. O município de Guaçuí tem 38 casos confirmados, 24 curados e três mortes, segundo dados do Painel Covid-19, divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

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Atualmente, a unidade de referência no Sul do Estado é a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. A unidade conta com 27 leitos de UTI, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Saúde). Deste total, 18 estão ocupadas com pacientes com Covid-19.
Para atender aos pacientes que não estão contaminados pela doença, mas que também precisam de UTI,  outra unidade em Cachoeiro ampliou a oferta de vagas. O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa) conta a partir desta segunda-feira (1º) com 10 novos leitos de UTI. As ocupações serão ofertadas por meio da central de regulação de vagas.

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