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Pandemia

Coronavírus: Espírito Santo registra 583 mortes e 13.437 casos

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, entre a noite de sexta-feira (29) e a tarde deste sábado (30) foram registrados 276 novos infectados e 14 mortes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2020 às 18:39

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 18:39

Cariacica - ES - Sepultamento de vítima da covid-19 no cemitério Jardim da Saudade em Nova Rosa da Penha.
Sepultamento de vítima da Covid-19 no cemitério Jardim da Saudade em Nova Rosa da Penha, Cariacica Crédito: Vitor Jubini
Espírito Santo atingiu a marca de 13.437 casos e 583 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na tarde deste sábado (30). De acordo com as informações que foram atualizadas no painel da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), entre a noite de sexta-feira (29) e a tarde deste sábado foram registrados 276 novos pacientes infectados e 14 óbitos. 
A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 7.420 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,34%. Até o momento, 46.687 testes da doença já foram realizados em todo o Estado. 
Entre os municípios, Serra lidera o ranking do Estado com 2.463 registros da doença, seguido por Vitória (2.416), Vila Velha (2.396) e Cariacica (1.763). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 335 pessoas infectadas.

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Na sexta, o secretário de Estado de Saúde, Nésio Fernandes, afirmou em entrevista coletiva que o Espírito Santo deve ultrapassar a marca de 600 mortos pela doença até domingo (31).
Neste sábado, o governo também divulgou um novo mapa de risco da Covid-19 com as restrições para cada município capixaba. Nenhuma cidade foi classificada como de risco extremo. Piúma, porém, entrou para o grupo dos locais de risco alto.

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A última despedida

PREVINA-SE 

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias. 
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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