Coronavírus: Espírito Santo registra 583 mortes e 13.437 casos

O Espírito Santo atingiu a marca de 13.437 casos e 583 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na tarde deste sábado (30). De acordo com as informações que foram atualizadas no painel da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), entre a noite de sexta-feira (29) e a tarde deste sábado foram registrados 276 novos pacientes infectados e 14 óbitos.
A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 7.420 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,34%. Até o momento, 46.687 testes da doença já foram realizados em todo o Estado.
Entre os municípios, Serra lidera o ranking do Estado com 2.463 registros da doença, seguido por Vitória (2.416), Vila Velha (2.396) e Cariacica (1.763). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 335 pessoas infectadas.
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Na sexta, o secretário de Estado de Saúde, Nésio Fernandes, afirmou em entrevista coletiva que o Espírito Santo deve ultrapassar a marca de 600 mortos pela doença até domingo (31).
Neste sábado, o governo também divulgou um novo mapa de risco da Covid-19 com as restrições para cada município capixaba. Nenhuma cidade foi classificada como de risco extremo. Piúma, porém, entrou para o grupo dos locais de risco alto.
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A última despedida
PREVINA-SE
Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.