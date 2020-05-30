“Quanto pior lidarmos com a quarentena, pior sairemos”

Essas mortes geram um luto diferente, mais complicado e mais longo, pois os ritos estão sendo abreviados, está havendo uma coletivização grande. E não se faz o luto em massa, se faz um por um e o reconhecimento que cada vida é insubstituível, que cada vida precisa se integrar simbolicamente a uma história e não podemos fazer contabilidade de mortes. O luto individual também se dissolve em um luto coletivo e isso o Brasil não tem feito bem, é um problema para situação de guerras e de epidemia, pois essa conta vai aparecer mais tarde. Redução do tamanho do nosso narcisismo, uma dieta de humildade para nosso ego, uma redução dessa polarização inútil, mediante da morte estamos todos iguais, uma abertura para uma solidariedade ativa, que é o que podemos e devemos fazer nessa situação, uma repactuação das nossas relações amorosas, trabalhistas e conosco, um convite a aumentar a tolerância, tudo isso são lições que vão nos fazer um pouco melhor. Não esperemos uma redenção, mas sim as pequenas lições que nos basta aprender.