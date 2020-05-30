ES continua sem aulas presenciais e Sedu ainda não definiu sobre ano letivo

Aulas no ES ainda não tem data para voltar Crédito: Pixabay

De acordo com a Secretaria Estadual de Educação (Sedu), "o planejamento da volta às aulas está sendo feito, independente da data, seguindo sempre a orientação da saúde". As aulas foram suspensas no dia 17 de março e as escolas fechadas no dia 23 do mesmo mês.

AULAS PELA TV NÃO VÃO CONTAR COMO DIA LETIVO

"A Rede Estadual de ensino conta com atividades pedagógicas não-presenciais por meio do programa EscoLAR. O programa engloba a transmissão de teleaulas pela TV, o acesso patrocinado do Governo do Estado ao Google Sala de Aula, além de outras formas de integração escola-família e aluno-professor. Inicialmente, a previsão é de que as atividades não contem como dia letivo. O Estado tem 900 horas/aula, enquanto o previsto na lei são 800 horas", diz a nota enviada pela Sedu.

70% DOS ALUNOS PARTICIPAM DAS AULAS VIRTUAIS

Ainda de acordo com a Sedu, 70% dos alunos têm acesso as aulas virtuais por meio do Google Sala de Aula. Cada escola conta com turmas criadas, automaticamente, com os professores vinculados às salas e os alunos já enturmados.

"As atividades são de responsabilidade dos professores que, ao utilizarem esse espaço, podem gerenciar atividades, além de distribuir tarefas, se comunicar, enviar feedbacks direto e em tempo real e ver tudo em um único lugar. Já os alunos podem acompanhar as atividades e acessar os materiais para estudos, compartilhar recursos e interagir no mural da turma ou por e-mail, enviar atividades e receber feedback das atividades", diz a nota.