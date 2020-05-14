'Escola deve ser a última coisa a voltar', diz secretário de Educação

Sala de aula vazia: Secretaria de Estado da Educação (Sedu) faz planejamento para retomada das atividades, ainda sem data definida Crédito: Pixabay

Com as aulas presenciais suspensas há quase dois meses devido à pandemia do novo coronavírus , pais, alunos, professores e gestores vivenciam a expectativa do retorno. A projeção da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) , porém, é que, entre tantas atividades que tiveram suas rotinas alteradas e paralisadas, o ensino escolar deve ser o último a voltar. As características da educação presencial vão exigir um prazo maior para a adoção de novos protocolos.

O secretário estadual da Educação, Vitor de Angelo, explica que a decisão para a retomada vai se basear nas orientações da Saúde porque a volta às aulas não será como foi o início do ano letivo, em fevereiro. Quando os indicadores da Covid-19 permitirem atividades presenciais nas escolas, ainda assim deverão ser implementadas medidas de distanciamento social.

"Voltar as aulas não é como reabrir o comércio que não tem que alterar lei, nem nada. Estabelece protocolo e volta. Na educação, para diminuição de alunos em sala de aula, por exemplo, só posso fazer isso dividindo a turma e isso não tem base legal. Essas medidas precisam ser construídas porque a educação não segue a lógica da pandemia. Assim como deu trabalho organizar as atividades não presenciais, para a volta também teremos muito a fazer", argumenta o secretário.

Vitor de Angelo ressalta que, mesmo sem uma data definida para a retomada, a Sedu está elaborando um planejamento de atividades tendo julho como referência. Mas o secretário faz questão de esclarecer que não significa que será este o mês do retorno das aulas. Pode ser antes, ou mesmo depois, dependendo do comportamento da Covid-19 em território capixaba.

"Não podemos anunciar algo que as autoridades de saúde é que devem dizer se pode ou não acontecer. O que a Sedu faz é operacionalizar no ambiente escolar as orientações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) . Quando disser que poderemos voltar, voltaremos. Isso vai acontecer em alguma hora e, por isso, precisamos nos planejar. A escola deve ser uma das últimas atividades a retornar."