Covid-19: hospitais no Sul do ES remanejam vagas para atender pacientes

Os 14 pacientes internados atualmente na UTI do Hospital Evangélico de Itapemirim e que não estão com a Covid-19 começam a ser transferidos a partir desta quinta-feira. A unidade receberá apenas contaminados por coronavírus. Para compensar estes leitos, a Sesa vem organizando a abertura de novos leitos em outros hospitais da região.

As transferências serão feitas por meio da central de vagas do governo do Estado. Justo, pede a compreensão dos familiares de pacientes neste momento. A agente começa esse remanejamento a partir de hoje. Alguns pacientes terão que ir para Vitória, outras para Venda Nova. Teremos que fazer isso o mais rápido possível para tornar aquela UTI de leitos especificamente para receber pacientes com coronavírus. Por mais que isso gere transtorno para familiares, teremos que obrigatoriamente remanejar pacientes para outra região e talvez receber pacientes de outra região de acordo com perfil de cada um, explicou.