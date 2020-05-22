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Coronavírus

Covid-19: hospitais no Sul do ES remanejam vagas para atender pacientes

Com Santa Casa de Cachoeiro quase lotada, pacientes do Hospital Evangélico de Itapemirim serão transferidos para outras unidades para criar mais leitos para os infectados pelo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 22:16

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 22:16

Hospital Evangélico de Itapemirim
Hospital Evangélico de Itapemirim Crédito: Divulgação/PMI
Restando apenas uma vaga na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) começou nesta quinta-feira (21) a remanejar pacientes do Hospital Evangélico de Itapemirim para outras unidades de saúde e criar mais leitos para os infectados pelo coronavírus. O hospital dará suporte na região Sul para o tratamento da doença. 
Os 14 pacientes internados atualmente na UTI do Hospital Evangélico de Itapemirim e que não estão com a Covid-19 começam a ser transferidos a partir desta quinta-feira. A unidade receberá apenas contaminados por coronavírus. Para compensar estes leitos, a Sesa vem organizando a abertura de novos leitos em outros hospitais da região.
Segundo o Superintendente Regional de Saúde, José Maria Justo, nos próximos dias, estarão disponíveis dez leitos da UTI do Hospital Infantil de Francisco de Assis, em Cachoeiro. Outras dez vagas serão liberadas no Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, e outros oito leitos na Santa Casa de Guaçuí. Todos estes 28 leitos serão liberados para receber pacientes adultos que não estejam com coronavírus.

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As transferências serão feitas por meio da central de vagas do governo do Estado. Justo, pede a compreensão dos familiares de pacientes neste momento. A agente começa esse remanejamento a partir de hoje. Alguns pacientes terão que ir para Vitória, outras para Venda Nova. Teremos que fazer isso o mais rápido possível para tornar aquela UTI de leitos especificamente para receber pacientes com coronavírus. Por mais que isso gere transtorno para familiares, teremos que obrigatoriamente remanejar pacientes para outra região e talvez receber pacientes de outra região de acordo com perfil de cada um, explicou.
Segundo a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, dos 26 leitos da UTI na unidade exclusivamente pra receber pacientes com a Covid-19, apenas um está disponível. Na enfermaria, as vagas também estão se esgotando. Dos 35 leitos, 28 já estão ocupados.

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