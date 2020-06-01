Inquérito sorológico: 2ª fase mostra que 206.559 já tiveram Covid-19 no ES

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou nas redes sociais o resultado da 2ª fase do inquérito sorológico realizado no Estado, que busca levantar informações sobre o novo coronavírus.
De acordo com Casagrande, a segunda etapa do estudo apontou que, estatisticamente, cerca de 206 mil pessoas contraíram a Covid-19 no Estado - o que equivale a 5,14% da população.
Na postagem, o governador lembrou que, na primeira fase do inquérito havia sido identificado que 84.391 capixabas tinham tido contato com o vírus. Essa segunda atualização terá os detalhes divulgados em entrevista coletiva pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na tarde desta segunda-feira (1), às 14h.