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Avanço da pandemia

Covid-19 triplica em Serra e Vila Velha, mas diminui ritmo em Vitória

Estudo de prevalência da segunda fase do inquérito sorológico mostrou que crescimento da doença teve comportamento diferente nas cidades do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 16:33

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 16:33

Vitória - ES - Pichação sobre o coronavírus em tapume na avenida Saturnino de Brito, Praia do Canto. .
Ritmo de contágio diminuiu em Vitória, mas aumentou nas cidades vizinhas de Serra e Vila Velha  Crédito: Vitor Jubini
Covid-19 triplica em Serra e Vila Velha, mas diminui ritmo em Vitória
O avanço do novo coronavírus aconteceu de maneira mais intensa nos municípios de Serra e Vila Velha  onde o número de casos positivos praticamente triplicou em um intervalo de apenas 15 dias. No caminho contrário está Vitória, cidade em que o contágio apresentou um ritmo mais lento de crescimento.
Os diferentes cenários foram identificados por meio de uma comparação feita entre os dados coletados nas duas fases do inquérito sorológico, comandado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). A primeira aconteceu entre os dias 13 e 15 de maio; enquanto a segunda ocorreu nos últimos dias 27, 28 e 29 do mesmo mês.
"O número de casos positivos apontaram Serra com um crescimento três vezes maior; e Vila Velha com um comportamento semelhante. Em Cariacica esse aumento foi de duas vezes. A exceção é o município de Vitória, que teve um crescimento menor no que diz respeito ao período anterior"
Nésio Fernandes - Secretário estadual de saúde
Na cidade de Serra, por exemplo, na primeira etapa, pouco mais de 20 das pessoas testadas já haviam criado anticorpos contra o novo coronavírus. No entanto, conforme os resultados da segunda etapa do inquérito sorológico, apresentados nesta segunda-feira (1), esse número saltou para 69.
Praticamente o mesmo aconteceu com Vila Velha, onde o número de casos positivos passou de menos de 20 para 57. Na Capital, porém, o aumento foi mais lento: saindo de mais de 30 pessoas infectadas para 48. Ou seja, não chegou a dobrar, revelando que a transmissão aconteceu de maneira menos intensa que nas cidades vizinhas.
Número de pessoas com anticorpos revela o ritmo de avanço da doença nos municípios, por meio da comparação das duas fases do inquérito sorológico no ES
Número de pessoas com anticorpos revela o ritmo de avanço da doença nos municípios, por meio da comparação das duas fases do inquérito sorológico no ES Crédito: Reprodução | Sesa
Embora os dados colhidos possam mostrar essas realidades particulares, a leitura deles não serve para projetar o número total de pessoas infectadas no município. Vale destacar que o inquérito sorológico é feito para que se possa analisar toda a população do Estado, relembrou o secretário de saúde, Nésio Fernandes.
Nesse sentido, a segunda fase do estudo revelou que mais de 206 mil pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus no Espírito Santo  número que representa 5,4% dos capixabas. Na etapa anterior, eram aproximadamente 84 mil. Isso aponta um crescimento exponencial da doença e uma alta taxa de transmissão, explicou o secretário.

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