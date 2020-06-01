Covid-19 triplica em Serra e Vila Velha, mas diminui ritmo em Vitória
O avanço do novo coronavírus aconteceu de maneira mais intensa nos municípios de Serra e Vila Velha onde o número de casos positivos praticamente triplicou em um intervalo de apenas 15 dias. No caminho contrário está Vitória, cidade em que o contágio apresentou um ritmo mais lento de crescimento.
Os diferentes cenários foram identificados por meio de uma comparação feita entre os dados coletados nas duas fases do inquérito sorológico, comandado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). A primeira aconteceu entre os dias 13 e 15 de maio; enquanto a segunda ocorreu nos últimos dias 27, 28 e 29 do mesmo mês.
"O número de casos positivos apontaram Serra com um crescimento três vezes maior; e Vila Velha com um comportamento semelhante. Em Cariacica esse aumento foi de duas vezes. A exceção é o município de Vitória, que teve um crescimento menor no que diz respeito ao período anterior"
Na cidade de Serra, por exemplo, na primeira etapa, pouco mais de 20 das pessoas testadas já haviam criado anticorpos contra o novo coronavírus. No entanto, conforme os resultados da segunda etapa do inquérito sorológico, apresentados nesta segunda-feira (1), esse número saltou para 69.
Praticamente o mesmo aconteceu com Vila Velha, onde o número de casos positivos passou de menos de 20 para 57. Na Capital, porém, o aumento foi mais lento: saindo de mais de 30 pessoas infectadas para 48. Ou seja, não chegou a dobrar, revelando que a transmissão aconteceu de maneira menos intensa que nas cidades vizinhas.
Embora os dados colhidos possam mostrar essas realidades particulares, a leitura deles não serve para projetar o número total de pessoas infectadas no município. Vale destacar que o inquérito sorológico é feito para que se possa analisar toda a população do Estado, relembrou o secretário de saúde, Nésio Fernandes.
Nesse sentido, a segunda fase do estudo revelou que mais de 206 mil pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus no Espírito Santo número que representa 5,4% dos capixabas. Na etapa anterior, eram aproximadamente 84 mil. Isso aponta um crescimento exponencial da doença e uma alta taxa de transmissão, explicou o secretário.