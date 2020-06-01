Covid-19 triplica em Serra e Vila Velha, mas diminui ritmo em Vitória

"O número de casos positivos apontaram Serra com um crescimento três vezes maior; e Vila Velha com um comportamento semelhante. Em Cariacica esse aumento foi de duas vezes. A exceção é o município de Vitória, que teve um crescimento menor no que diz respeito ao período anterior"

Praticamente o mesmo aconteceu com Vila Velha, onde o número de casos positivos passou de menos de 20 para 57. Na Capital, porém, o aumento foi mais lento: saindo de mais de 30 pessoas infectadas para 48. Ou seja, não chegou a dobrar, revelando que a transmissão aconteceu de maneira menos intensa que nas cidades vizinhas.