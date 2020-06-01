Coronavírus: ES já tem mais mortes que 14 países da América Latina

Com mais de 600 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia, o Espírito Santo sozinho já tem mais mortes por coronavírus que 14 países da América Latina. A reportagem fez o levantamento com base na última atualização da Organização Mundial da Saúde (OMS), que monitora o avanço da doença pelo Mundo.
Os indicadores reforçam a tese de que o Brasil é um dos principais epicentros da Covid-19: o país hoje já tem 29.314 óbitos e 514.849 casos confirmados da doença.
Hoje, o Estado é o nono do país com maior número de óbitos por coronavírus: 604 pessoas perderam a vida por causa da Covid-19 no Espírito Santo, que já registrou 13.690 casos confirmados da doença.
Esse número de mortes já é maior também que 14 países da América Latina: Uruguai (22 mortes), Argentina (530), Paraguai (11), Bolívia (310), Venezuela (14), República Dominicana (502), Haiti (41), Cuba (83), Panamá (330), Costa Rica (10), Nicarágua (35), El Salvador (46), Honduras (201) e Guatemala (102).
Desses países, apenas o Uruguai, com 3,4 milhões de habitantes, tem uma população menor que a do Espírito Santo. A Argentina, que tem mais de 40 milhões de habitantes (dez vezes mais que o Espírito Santo), registrou, até então, menos de 600 óbitos. Confira abaixo a lista de casos e mortes por países da América Latina:
- México - 9779 mortes e 87 mil casos (126 milhões de habitantes)
- Guatemala - 102 mortes e 4739 casos (17 milhões de habitantes)
- Honduras - 201 mortes e 5094 casos confirmados (9,5 milhões de habitantes)
- El Salvador - 46 mortos e 2517 casos confirmados (6,4 milhões de habitantes)
- Nicarágua - 35 mortes e 885 casos confirmados (6,4 milhões de habitantes)
- Costa Rica - 10 mortes e 1047 casos confirmados (4,9 milhões de habitantes)
- Panamá - 330 mortes e 13.018 casos confirmados (4,1 milhões de habitantes)
- Cuba - 83 mortes e 2045 casos confirmados (11,3 milhões de habitantes)
- Haiti - 41 mortes e 1865 casos confirmados (11,1 milhões)
- República Dominicana - 502 mortes e 17.285 casos confirmados (10,6 milhões de habitantes)
- Venezuela - 14 mortes e 1459 casos confirmados (28,8 milhões de habitantes)
- Colômbia - 890 mortes e 28.236 casos confirmados (49,65 milhões de habitantes)
- Equador - 3.358 mortes e 39.098 casos confirmados (17,8 milhões de habitantes)
- Peru - 4.371 mortes e 155.671 casos confirmados (31,99 milhões de habitantes)
- Bolívia - 310 mortes e 9592 casos confirmados (11,35 milhões)
- Paraguai - 11 mortes e 986 casos confirmados (6,95 milhões de habitantes)
- Chile - 1.054 mortes e 99.688 casos confirmados (18,7 milhões de habitantes)
- Argentina - 530 mortes e 16.214 casos confirmados (44,4 milhões de habitantes)
- Uruguai - 22 mortes e 821 casos confirmados (3,4 milhões de habitantes)
- Brasil - Quase 30 mil mortes e mais de 500 mil casos confirmados (209,5 milhões de habitantes)
OUTRAS COMPARAÇÕES
O Espírito Santo também tem mais óbitos que diversos países da Europa, da Ásia, da Oceania e da África. A Coreia do Sul, por exemplo, tem 271 mortes registradas por coronavírus; a Austrália tem 103 óbitos; a Finlândia, 316; e a Grécia, 175. Como pode ser constatado na lista da OMS, até mesmo bairros de cidades da Grande Vitória, como Jardim Camburi e Praia da Costa, têm números de mortes por Covid-19 semelhantes aos de diversos países da América. Enquanto Jardim Camburi tem 12 mortos e Praia da Costa tem seis, o Paraguai registrou 11, a Costa Rica tem 10 e a Venezuela, 14.
No dia 22 de maio, a OMS afirmou que a América do Sul se transformou em "um novo epicentro" da pandemia no mundo e que o Brasil é o país mais afetado na região. O Brasil é o segundo país com mais casos confirmados de Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, que registravam mais de 1,7 milhão de casos neste domingo (31).