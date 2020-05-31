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Com coronavírus, primeira-dama do ES tem alta de hospital e está em casa

Diagnosticada com Covid-19, Maria Virgínia Casagrande precisou ser internada. Governador Renato Casagrande também está com a doença e a mãe dele apresenta sintomas do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2020 às 13:06

Publicado em 31 de Maio de 2020 às 13:06

Data: 19/12/2018 - ES - Vitória - Renato Casagrande é diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) como governador do ES. Na foto, ele e a esposa Maria Virgínia na chegada ao TRE - Editoria: Política - Foto: Carlos Alberto Silva - GZ
Renato Casagrande e Maria Virgínia durante diplomação do governador pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE)  Crédito: Carlos Alberto Silva - Data: 19/12/2018 Vitória - ES 
Após contrair o novo coronavírus e precisar ser internada, a primeira-dama do Espírito Santo, Maria Virgínia Casagrande, teve alta do hospital  neste domingo (31) e já se recupera em casa. A informação é da assessoria de imprensa do governador Renato Casagrande
Maria Virgínia começou a sentir os sintomas da Covid-19 após ser internada no Hospital Meridional, em Cariacica, para tratar de um pequeno acidente vascular cerebral (AVC).  Na segunda-feira (25), o governador afirmou, em sua primeira agenda pública após o diagnóstico, que a contaminação da esposa pode ter ocorrido durante o tratamento do derrame.
Na terça-feira (26), a primeira-dama teve uma piora no quadro clínico e precisou ser hospitalizada no Cias, da Unimed, onde permaneceu até este domingo (31), quando teve alta. Conforme noticiado por A Gazeta, durante a internação, a primeira-dama usou máscara de oxigênio para ajudar na respiração, mas não precisou ser entubada.
Além da primeira-dama, o governador também está com a doença e a mãe dele, Anna Venturim Casagrande, apresenta sintomas de Covid-19. Casagrande se recupera em casa, em isolamento, e Anna foi internada no Hospital Unimed com sintomas do novo coronavírus na semana passada, mas sobre o estado de saúde dela, a assessoria do governo estadual não informou detalhes. 

OUTROS CASOS

Três assessores do governador, que tiveram contato direto com ele, estão isolados. Um deles, o assessor de gabinete Adriano Zucolotto Martins testou positivo para Covid-19 e outros dois não apresentaram sintomas.
A vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes (PSB), passou a representar o governo em agendas públicas no Estado, ainda que por videoconferência.
Na última quinta-feira (28), o governador agradeceu, nas redes sociais, as mensagens de apoio e as orações para a recuperação dele e da esposa. 

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